　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

4光年外「地球」傳來無線電信號！　科學家：不是人類發射的

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼比鄰星（Proxima Centauri）。（圖／翻攝自skatelescope官網）

▲耗資1億美元（月新台幣28億元）的「突破聆聽計畫」收到疑似來自比鄰星的神秘無線電波。（圖／翻攝自Skatelescope官網）

記者葉睿涵／編譯

去年4至5月，由天才物理學家霍金領頭發起的「突破聆聽計畫」（Breakthrough Listen Project）捕捉到一串神秘無線電信號。科學家們認為這些信號可能來自於距離地球4.22光年的比鄰星（Proxima Centauri）。研究人員認為，這些信號不太可能是由人類所發射，因此對此發現感到特別興奮。

據《衛報》報導，這串980MHz左右的神秘無線電信號，是「突破聆聽計畫」在澳洲帕克斯（Parkes）天文台捕捉到的。經分析，科學家們認為這些信號似乎來自比鄰星的方向。

一位不願具名的天文學家透露，人類過去從未收到來自比鄰星方向的信號，因此科學家們認為，這是繼1977年接收到「WOW」無線電波後後，又一令人興奮的無線電信號。

▲▼澳洲帕克斯（Parkes）天文台。（圖／翻攝自維基百科）

▲神秘無線電波是在澳洲的帕克斯天文台所觀測到的。（圖／翻攝自維基百科）

這波信號之所以引起研究人員的興趣，除了因為980MHz左右的頻段不太可能由人類航天器所發射，另一個更重要的原因是，它的頻率會產生變化，這表明它可能來自太陽系的外行星。

比鄰星位於半人馬座，它是最靠近太陽的一顆恒星，距離地球約有4.22光年，屬於體積偏小、溫度較低的紅矮星。天文學家目前已知，至少有兩顆行星圍繞這顆恒星運行，一顆是氣態巨行星（gas giant），而另一顆則是比地球大17%的岩石行星（rocky planet）「比鄰星b」（Proxima Centauri b）。

比鄰星b是一顆宜居的恆星，與地球一樣，那裡溫度適宜，也可能有流動的水；不過由於它每11天就會繞行比鄰星一圈，因此大氣層可能會被比鄰星的強烈輻射和太陽的耀斑弄得剝離，不利於生物生存。所以，天文學家認為，信號無法證明比鄰星有外星文明，但它可能會成為半人馬座阿爾法星系中，又一顆未知行星存在的證據。

►歐巴馬默認了！真有外星人　專家：美簽保密協議…在火星合作研究
►半人馬座恆星驚現超重元素！　學者：可能被「外星人傾倒核廢料」

聽Podcast掌握美選及國際局勢

ET快訊
英「變種病毒」急速擴散感染力飆70%！7大QA解答
父穿厚外套牽「只穿尿布兒」冷天逛公園　照片曝光網怒了
獨／UBA隊長載女友雙亡還原現場　家屬悲曝不辦告別式原因
英出現變異病毒急封城！倫敦數十萬人逃難　車站擠爆影片曝光
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

加拿大也跟進！全球10多國禁英航班　歐盟召開緊急專家會議

英「變種病毒」急速擴散...感染力增7成　7大QA一次看

17歲女在房間上網課　突然「一輛卡車撞進來」當場慘死電腦前

4光年外「地球」傳來無線電信號！　科學家：不是人類發射的

英國變種病毒擴散！義大利婦女確診「病毒量超高」　倫敦人急逃難

影／英出現變異病毒株急封城！倫敦數十萬人逃難　車站月台擠爆

印度14歲神童預言成真！英國新冠變種病毒肆虐　災難「還沒結束」

英變種病毒株強襲歐洲　歐盟專家團：現有新冠疫苗仍有效

13歲少年爬火車頂自拍！下秒 「觸電燒成焦屍」...整輛列車全毀

2020回顧／川普嗆中國病毒！簽法案嚴審中企　任內11度軍售台灣

韋禮安唱一半突崩潰大哭！　魏如萱心疼緊抱「幫他唱完」

郭書瑤「1分鐘床上激吻片」曝光！　開腿被解釦...未播畫面羞爆

桃園旭富製藥廠爆炸直擊！　2員工受傷1人90%三度燙傷

坤達重現《放手》20年後一樣帥！　邰智源盡力跟上：我小時候的歌

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」　機車噴飛...2人送醫不治

年收200萬女「聯誼」竹科工程師 2人急結婚...媽寶男怨：卸妝嚇人

郭書瑤「1分鐘床上激吻片」曝光！被他伸手解釦…未播漏網畫面羞爆

高雄嚴重車禍！情侶雙載「未兩段式左轉」…20歲男噴飛不治

別抓壁虎！嬤把貓孫擺籃裡訓話 牠嫌吵閉眼「裝沒聽見」：好啦～

A-Lin高雄開唱「消瘦10KG又曬黑」！　她滿意陽光身材：是我很喜歡的樣子

加拿大也跟進！全球10多國禁英航班　歐盟召開緊急專家會議

英「變種病毒」急速擴散...感染力增7成　7大QA一次看

17歲女在房間上網課　突然「一輛卡車撞進來」當場慘死電腦前

4光年外「地球」傳來無線電信號！　科學家：不是人類發射的

英國變種病毒擴散！義大利婦女確診「病毒量超高」　倫敦人急逃難

影／英出現變異病毒株急封城！倫敦數十萬人逃難　車站月台擠爆

印度14歲神童預言成真！英國新冠變種病毒肆虐　災難「還沒結束」

英變種病毒株強襲歐洲　歐盟專家團：現有新冠疫苗仍有效

13歲少年爬火車頂自拍！下秒 「觸電燒成焦屍」...整輛列車全毀

2020回顧／川普嗆中國病毒！簽法案嚴審中企　任內11度軍售台灣

20年後說生日快樂…小豬破冰孫德榮VCR現身：像回到以前

國道2號大竹段5車追撞　駕駛下車查看...遭小貨車撞倒不治！

中國桌超／鄭怡靜搭迪亞茲女雙　世界聯隊首戰遭衛冕軍橫掃

每年狂賣5千萬根！頂呱呱超夯「地瓜薯條」出冷凍包了　

3歲男童被鄰居家狗活活咬死　母親目睹慘狀崩潰：頭皮喉嚨都是傷

快訊／撞死虎尾情侶！　肇事男「疑車速過快」10萬元交保

北京慶豐包子舖爆2確診　官方對分店、中央廚房進行檢測

苗栗新景點曝光！療癒系河景貨櫃屋　遠眺車流燈海、浪漫夜景

大坑觀音亭人鳥奇緣！推拿師救貓頭鷹　牠帶「女友」回來築巢產子

英鎊匯價創1個月新低！脫歐與新冠病毒夾攻　換新台幣10萬多賺5000元

全裸秀龍紋身！23歲正妹刺青師 「圓Q美尻」藏不住...IG讚數爆炸狂洗

國際熱門新聞

印度神童預言成真！變種病毒現...災難「沒結束」

快訊／韓國確診病患「救護車脫逃」！警大動作追捕

影／倫敦急封城　數十萬人大逃亡

即／日本半夜6.3極淺層強震！5弱搖晃

妻生下「黑皮膚嬰」　老公驚覺綠了

Pornhub員工1天狂看千部A片崩潰離職

暖男憂家人染疫亡！突「狂殺妻子一家」釀3死2傷

性侵11名未成年女生！南韓2淫魔9個月內接連出獄

少年爬火車頂自拍...下秒 「觸電燒成焦屍」

新種病毒株肆虐英國！WHO曝「3國也出現病例」

毒販搶地盤開殺　近距離擊斃對手

英防疫失控！單日增「3萬5928例」破紀錄

日藥廠甲癬藥「誤摻安眠藥」　2死156人不適

阿公阿嬤將2歲孫丟進火爐　爸媽見焦屍崩潰

更多熱門

相關新聞

汪困「泡沬海」險滅頂　奴勇尋回

汪困「泡沬海」險滅頂　奴勇尋回

澳洲東海岸受反聖嬰現象影響降雨和熱帶氣旋大增，因此產生了「泡沫海」的奇景。狗狗Hazel日前不幸困在泡沫海中，險些就要滅頂，幸虧飼主不斷呼喊牠的名字，接著衝進泡沫中搜索才幸運地將狗狗尋回，場面十分驚險。

中澳持續僵持　王毅向澳洲喊話

中澳持續僵持　王毅向澳洲喊話

澳洲洪災後　後花園驚見公牛鯊

澳洲洪災後　後花園驚見公牛鯊

獨得4億頭獎　男大生：我不工作了

獨得4億頭獎　男大生：我不工作了

薑餅屋附巨大蜘蛛　還生了一窩卵

薑餅屋附巨大蜘蛛　還生了一窩卵

關鍵字：

澳洲紐澳要聞突破聆聽計畫Breakthrough Listen Project比鄰星Proxima Centauri無線電信號

讀者迴響

熱門新聞

獨／UBA虎科大隊長載女友遭撞！噴飛身亡

西門蘿莉塔有對象了！羞：希望可以久一點

子瑜站TWICE最後粉心疼「妳值得更好」

祖先連喊20次不要！他騎到一半金山坍塌

喬瑟夫剪掉招牌長髮「激帥中分頭」驚艷網

晚上9點就睡覺！監獄生活「1天時間表曝光」

她一看「爆改款電動車」怒了　網轟：還免車牌

UBA隊長與女友南下！騎車遭撞雙亡

UBA隊長雙載遭撞亡　女友是茶園千金

翡翠柳橙買一送一　麻古茶坊聲明道歉

冬至5大禁忌！吃湯圓6招轉運大公開

郭書瑤「1分鐘床上激吻片」曝光

韋禮安唱一半突「崩潰大哭中斷演出」！

少校兒媳搞舊愛！　公公跟監親揭家醜：國家還有救嗎

浴缸泡套成蛋花湯　摩鐵員工崩潰

更多

最夯影音

更多
韋禮安唱一半突崩潰大哭！　魏如萱心疼緊抱「幫他唱完」

韋禮安唱一半突崩潰大哭！　魏如萱心疼緊抱「幫他唱完」
郭書瑤「1分鐘床上激吻片」曝光！　開腿被解釦...未播畫面羞爆

郭書瑤「1分鐘床上激吻片」曝光！　開腿被解釦...未播畫面羞爆

桃園旭富製藥廠爆炸直擊！　2員工受傷1人90%三度燙傷

桃園旭富製藥廠爆炸直擊！　2員工受傷1人90%三度燙傷

坤達重現《放手》20年後一樣帥！　邰智源盡力跟上：我小時候的歌

坤達重現《放手》20年後一樣帥！　邰智源盡力跟上：我小時候的歌

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」　機車噴飛...2人送醫不治

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」　機車噴飛...2人送醫不治

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面