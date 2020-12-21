「吳善九在不在？」殺手用罕見中凹彈就是要他死　警揭恐怖作用

▲吳善九生前積極參與地方事務，但也因此得罪了不少人。

圖文／鏡週刊

台北縣議員吳善九13年前在新店服務處內，遭1名頭戴安全帽的男子開槍射殺，槍手犯案後騎贓車逃逸，吳雖被緊急送醫，但最後還是不治身亡。時任台北縣警局新店分局偵查隊長的林盛禾表示，槍手使用的是罕見的「中凹彈」，彈頭呈「凹」字型，擊發、接觸人體後，會擴張成螺旋槳狀，在體內劇烈攪動，且彈頭多半會卡在體內，引發大量出血，讓傷者無法還擊或逃跑，由此可知，槍手要致吳於死地的意圖非常強烈。

為了緝兇，警方立刻派員到場採證，努力搜集可能的線索，也同步調閱路口監視器畫面，掌握槍手的外貌。這名槍手身高約175公分，頭戴銀色全罩式安全帽、內戴墨鏡，穿白上衣、深色長褲，雙手戴黑手套，騎機車。

由於監視器的影像不夠清晰，警方特別透過電腦分析，確認槍手騎乘的機車車牌後3碼為706，但懷疑前3碼經過變造，而這款機車，當時全台共有700多輛，警方過濾車色、車牌及地緣關係後，最後鎖定約100輛機車車主，進行地毯式查訪，但卻一無所獲。

直到同年6月5日，案情才有了突破。當天，台北市警局大安分局臥龍街派出所員警進行巡邏勤務時，發現一輛機車被棄置在台北市立第二殯儀館對面的公園內，車型與車牌和槍殺吳善九槍手騎乘的機車相符，專案小組獲報到場採證後發現，該輛機車與車牌分屬2名不同車主，且皆通報失竊，研判有人分別竊取機車及車牌，之後再組合起來，提供槍手騎乘犯案，藉此混淆警方。



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