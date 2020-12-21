甜美少校兒媳出軌！　公公：可能找帥哥勾引，她什麼機密都講了

▲洪憲鎧對小孫子極為疼愛，看到他受委屈更百般不捨，希望孩子能回家團圓。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

國防部政治作戰局蘇姓女少校負責測謊重要職務，以高標準對國軍進行忠誠儀測，蘇女卻遭古董商前公公洪憲鎧指控，為了舊愛保險員背叛家庭，離婚後還「挾天子以令諸侯」，掌控孫子撫養權要錢，撫養費晚1天付就被要求多付1年，洪憲鎧則盼軍方深入調查，避免這樁醜聞成為國安破口。

「這種軍人負責測謊工作，國家還有救嗎？」洪男痛批，蘇女在保防安全處負責測謊工作，駐外武官返台和赴任時都必須經過「忠誠儀測」，更對各級主官嚴格管控，要求軍人遵守高道德避免被敵國收買，蘇女卻大方出軌，儼然是嚴重破口。

根據國防部指出，涉中背景、財務失衡、保密違規、言行不檢和出國異常是五大類為共諜高風險族群，近年敵方更常藉由「抓把柄、撒大錢、用美色」吸收我方人員，蘇女行為中標多項，讓曾是職業軍人的洪男痛批：「可能找個帥哥去勾引，她（蘇女）就什麼機密都講了」。

讓洪男心疼的是，蘇女與兒子離婚後，愛孫的監護權因幼兒從母原則被判給蘇女，孰料蘇女忙著上班和談戀愛，根本沒有心力育兒，甚至打算將孩子學籍遷到台南，方便與徐男同居，小孫子卻在這段關係中備受委屈。

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「他（孫子）回來跟我講，阿公我好想打她們。」洪男說，蘇女為和徐男廝混，時常讓孫子與徐男的2個女兒相處，結果二個女孩卻常聯手戲耍孫子，拿走玩具不跟他玩耍，雖然看似孩童間的小打小鬧，但洪男擔心長此以往會在孩子心中留下陰影，造成無法抹滅的傷痕。

「她（蘇女）現在等於是挾天子以令諸侯，憑藉孩子對我們予取予求。」洪男表示，兒子和蘇女離婚後，每月仍得付1萬2000元養孩子，曾因晚1天匯錢，就被蘇女處罰加付1年的撫養費，洪男只盼孫子能夠回家團圓，更希望軍方可以深入調查，避免這樁醜聞成為國安漏洞。

本刊致電蘇女，但沒接電話，傳送訊息詢問，但至截稿前未獲回音，政治作戰局則表示將深入調查。

▲蘇姓女軍官遭控不顧小孩、為了舊愛背叛家庭，3年半的婚姻因其外遇而破裂。（圖／CTWANT提供）

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