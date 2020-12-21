拜登團隊硬起來！　「回應俄羅斯駭客」行動：不只是制裁

▲拜登團隊未來將瞄準歐巴馬政府時期的頭號敵人進行反擊，準白宮幕僚長克萊恩（Ron Klain）透露可能的回應作為。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

白宮日前大規模遭駭，除了總統川普之外，幾乎所有人矛頭都指向「網軍大國」俄羅斯。拜登團隊準幕僚長克萊恩（Ron Klain）表示，已經在著手制定針對疑似俄國駭客的入侵者，進行未來一系列的回擊，除了制裁之外，還將逐步降低外國勢力利用類似手法再次攻擊的可能性。

聯邦政府至少6個機構被滲透，許多美國公司也被駭客大規模駭入，進而使大量內部資料曝光。此前聯邦調查局與共和、民主兩黨均指出，俄羅斯的嫌疑最大，川普卻在推特上反駁，「為什麼大家都在說俄羅斯，難道沒人想過出手的是中國的可能性？」

克蘭恩接受美媒「CBS」節目《面對國家》（Face the Nation）時表示，未來團隊進入白宮後將會採取行動，「不只是制裁而已，是一系列的步驟，我們還會著手降低外國勢力進行類似攻擊的能力。」

消息人士告訴路透社，拜登團隊目前選擇懲罰莫斯科的方式，包括以罰款方式進行經濟制裁，以及對俄國基礎設施進行報復性駭入，不過克萊恩否認了這項消息。

與此同時，俄國方面正在慶祝「俄羅斯外國情報局」（SVR）建立100周年。總統普丁（Vladimir Putin）對該局的工作成效表示讚賞，並說他因為他們成功執行困難且專業的行動而感到印象深刻。