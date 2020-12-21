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「政戰神鵰俠侶」3年玩完！少校月花4萬嚇壞夫家　劈腿4房保險員

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蘇姓女軍官嫁入洪憲鎧家時，與前夫都在政治作戰局服務，還被稱為是政戰局的神鵰俠侶，沒想到這段婚姻最終因蘇女外遇收場。（圖／讀者提供）

▲蘇姓女軍官嫁入洪憲鎧家時，與前夫都在政治作戰局服務，還被稱為是政戰局的神鵰俠侶，沒想到這段婚姻最終因蘇女外遇收場。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

國防部政治作戰局保防安全處34歲蘇姓女測謊官，2014年8月與洪姓同事結婚，2人當時還被封為「政戰神雕俠侶」，其骨董商前公公洪憲鎧卻控訴她花錢無度，每周都想要出遊、住飯店，周末食衣住行等基本開銷就高達4萬元，最後竟還劈腿名下有4筆不動產的徐姓保險員，離譜行徑讓洪家難以接受。

「她在家連掃把都沒拿過，沒想到會這樣對我們。」談起前媳婦，洪憲鎧憤恨表示，兒子與蘇女都是政治作戰局同事，交往半年蘇女就懷孕，2人在2014年8月奉子成婚，雙方父母都給予祝福，洪男還打趣形容他們是部隊的「神鵰俠侶」，沒想到這是惡夢開始。

洪憲鎧回憶，蘇女當時要求風光出嫁，愛妻心切的兒子一口答應，還包辦宴席、婚紗、喜餅到樂團和攝影等細節，蘇女只要打扮漂亮穿上禮服登場即可，整場婚禮斥資百萬，蘇女還看上勞力士手表、紅寶石和玉墜等首飾，總價值約40萬元，他身為「公公」則毫不猶豫、說送就送，對蘇女要求無所不從。

洪憲鎧說，孩子出生後，蘇女要求做「雙月子」，兒子也花了20多萬元讓她住月子中心，蘇女回歸單位後被派到北部受訓，兒子為繼承家業和照顧小孩而退伍，洪男每週還贊助蘇女來回高鐵車票錢，原以為有求必應能讓兒子得到幸福婚姻，沒想到卻換來「軟土深掘」。

結婚後，洪家才發現與這位兒媳婦對金錢觀落差極大，洪憲鎧提到，蘇女每周末都要求出遊、住飯店，光是周末的吃喝花費就高達4萬元，費用都由兒子買單，兒子到蘇家用餐，卻會被抱怨「吃飯沒付錢」，雙方因此頻起口角衝突，蘇女還埋怨老公小氣、窮酸，開始將小孩帶回娘家並夜不歸營。

蘇女2017年父親節後便沒再回到夫家，更以丈夫抽菸、生活習慣不合等理由訴請離婚，洪家事後才知道蘇女與徐姓保險員外遇，2人在同年7月「定情」，洪憲鎧親自跟監，發現徐男在高鐵站附近租房，當作假日約會的愛巢，野鴛鴦逍遙快活的畫面，也讓洪憲鎧為兒子感到憤憤不平。

洪憲鎧推測，慾壑難填應是蘇女背叛家庭的主因。他提到，其開創的古董行開業40年，在業界奠定深厚基礎，客戶遍佈世界，還有一個倉庫收集各地珍寶，但他不願兒子當揮霍無度的「闊少」，兒子自然無法給媳婦奢華生活，媳婦不了解洪家家底，但徐男名下有4筆不動產，親家還曾以「烤肉」名義邀請徐男到家中過夜，等同是媳婦外遇的幫助犯，離譜行徑讓洪家難以接受。

本刊致電蘇女並傳送訊息訊問，但至截稿前未獲回音，政治作戰局則表示將深入調查。

政治作戰局蘇姓女軍官，遭控為了舊愛背叛家庭，3年半的婚姻因其外遇而破裂。（圖／讀者提供）

▲政治作戰局蘇姓女軍官，遭控為了舊愛背叛家庭，3年半的婚姻因其外遇而破裂。（圖／CTWANT提供）

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