倫敦耶誕封城遭批！　英衛生大臣為政策辯護：證據顯示必須如此

▲衛生大臣漢考克表示，新種病毒株只有在疫苗推出後才可控，封城是必須的作為 。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

由於傳播力強70％的新種病毒株出現，倫敦與英國南部緊急進入新一輪封鎖，並在該限制區內取消原本鬆綁的5天耶誕假期，此舉引來許多民眾憤怒反彈，更有大量人潮趕在封城前搭車離開限制區。對此，衛生大臣出面捍衛政府決定，強調科學領導防疫，而證據顯示感染速度更快的病毒株，已經迫使政府不得不祭出嚴格的規定。

衛生大臣漢考克（Matt Hancock）告訴英媒《天空新聞》（Sky News），「我們要解決這件事還有很長一段路要走」，「實際上我們必須配送疫苗保護民眾安全，有鑑於新種病毒株的傳播速度快很多，除非等到疫苗上路，否則我們很難控制住疫情。」

英國過去24小時暴增了3萬5928例確診，創下疫情以來該國的最高紀錄，當前全國累計達到204萬6161人染疫、6萬7503人病故，疫情嚴重程度排名全球第6，距離第5順位的法國只有不到50萬例確診的距離。

首相強生（Boris Johnson）於上周六（19日）宣布，取消原先鬆綁耶誕節5天連假期間，允許3戶家庭在同一個家中團聚的政策，並宣布外出與人見面只能一次一人。此外，英國政府更打破原先的防疫三級制度，破例宣布倫敦進入「第4級限制措施」，嚴格程度幾乎等同3月的全國封鎖，而限制區就在整個倫敦以及英格蘭本島南部。