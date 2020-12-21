5槍殺議員！囂張槍手闖服務處奪命　恐怖畫面震驚偵查隊長

圖文／鏡週刊

13年前，台北縣議員吳善九在新店服務處內，遭1名頭戴安全帽的男子開槍射殺，槍手犯案後騎贓車逃逸，由於無法掌握其身分，案情陷入膠著。所幸賊星該敗，2週後，警方巡邏時意外發現贓車，並透過失竊地監視器畫面鎖定偷車賊的影像，確認是列管毒品人口，偷車賊也供出槍手及共犯身分。案發後1個月，槍手在警方圍捕的過程中飲彈自盡，共犯隔天落網，而潛逃中國大陸的幕後藏鏡人，則在6年後遣返回台，接受法律制裁。

2007年5月23日中午，台北縣議員吳善九在新店服務處遭槍殺，消息傳出，震驚社會。時任台北縣警局新店分局偵查隊長的林盛禾回憶，他接獲勤務中心通報後，立即趕赴現場，當時吳已經被送醫急救，但辦公桌和地面仍留有大片血跡及彈殼，恐怖的畫面讓他這個資深刑警也感到震驚。

林盛禾告訴本刊，案發當天早上11點左右，吳善九服務處突然接到一通自稱陳姓男子來電，對方只簡單問了一句：「吳善九在不在？」助理不明所以，老實告知議員在服務處，對方隨即掛斷電話。

20分鐘後，監視器拍到一名男子騎機車出現在吳善九服務處樓下，他將機車停妥後，隨即掏出手槍，快步進入2樓的服務處，並問在場的助理：「議員在不在？」確認後，男子逕自走入議員辦公室，持槍對吳連開5槍，緊接著小跑步衝下樓，騎機車揚長而去，犯案過程不到一分鐘。



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