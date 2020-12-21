南韓2淫魔9個月內接連出獄！他性侵11名未成年女生　差點成功潛逃

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▲性侵犯趙斗淳12日出獄。（圖／達志影像）

記者張靖榕／綜合外電報導

「南韓淫魔」趙斗淳（조두순）日前12年刑滿出獄，再次引起社會大眾對多名兒童遭性侵的憤怒與抗議。引起公憤的不只趙斗淳一人，因連續性侵11名未成年女學生入獄的罪人金根植，也即將在明年出獄，這項消息使得南韓社會對性侵犯的憤怒更加沸騰。

根據南韓「NEWS1」報導，金根植（Kim Geun-sik）因性侵11名未成年女學生與多項性爆利案件，於2006年11月24日被判15年徒刑，如今服刑的日子已剩下不到11個月，即將在明年9月出獄。

▲趙斗淳出獄不到11個月後，另一名重度性侵犯金根植也將刑滿出獄（圖／取自南韓仁川市警局公眾數據）

金根植犯案期間從2006年6月4日到9月11日，僅僅2個半月的時間，他已性侵11名未成年女學生。他在當年6月4日犯下的第一起案件，對象是一名仁川市的小學生，他將女孩誘拐上車後強制性交得逞，隨後又在8日、20日接連對16歲以下的女學生性侵，之後又半路攔截一名從圖書館回家的17歲女生，同樣強制性交得逞。

金根植在7月到9月間性侵至少8名未成年女學生，而且搭訕的開頭都是「我行李太重了，請幫我一下」，成功誘騙女學生上車後便展開獸行。

事實上金根植在2006年犯下11起性侵案件時已非「生手」，早在2000年他就因性侵未成年人被判入獄，刑滿獲釋16天後就又犯下罪刑，甚至想在形跡敗露後拿家人護照跑路。南韓法院當時判斷金根植難以根除犯罪念頭，但由於金根植認罪且配合調查，衡量後判處15年徒刑，明年將是金根植在獄中的最後一年。