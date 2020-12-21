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暖男憂家人染疫亡！「決定自己來」狂捅妻子殺妻妹　岳母妻姊重傷

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▲▼暖男突發瘋「狂捅妻子」殺妻妹！把岳母妻姊砍到重傷：我怕她們染疫。（圖／翻攝自推特「@JakeaEkdahl」）

▲羅斯發瘋狂殺妻子一家。（圖／翻攝自推特「@JakeaEkdahl」）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國威斯康辛州一名平日善良的「暖男」，聲稱在疫情爆發後因日漸擔心妻子和家人會感染過世，所以為了保護他們決定先發制人，親手送他們上西天；他在廚房吃飯時對一家人行兇，最終造成2死2傷，他們養的狗也遭殺害。該男子因精神問題被判無罪，但必須終身待在精神病醫院裡頭。

綜合外電報導，威斯康辛瓦科夏（Waukesha）36歲的男子羅斯（Adam Roth），在3月時因美國疫情進入爆發階段，和妻子多明尼克（Dominique Roth）、妻子的妹妹戴德芮（Deidre Popanda）、妻子姊姊戴斯麗（Desiree Popanda）以及岳母吉蘭（Gilane Popanda）一同待在家中。

當羅斯和多明尼克在廚房吃東西時，羅斯無預警變了一個人，拿起桌上的刀子一個勁地往妻子身上捅。吉蘭和多明尼克的2個姊妹很快衝進廚房要阻止羅斯，卻因此也遭到致命攻擊。

等到羅斯住手時，34歲的多明尼克和26歲的妹妹戴德芮已雙雙倒在血泊中身亡，家裡的一隻狗也因受傷過重死亡，36歲的戴斯麗與62歲的吉蘭則是受傷嚴重。

羅斯被捕後供稱，他因為擔心2019冠狀病毒疾病（COVID-19）「就要來了，我必須拯救她們。」他的心理醫師表示事發前數周，羅斯的心理狀況就已經出現不穩定，而羅斯也在後來的庭審中坦承殺人，但是因精神疾病或缺陷原因所致。

羅斯的姑姑費雪（Kristie Fischer）得知噩耗時相當震驚，她表示羅斯平常是一位暖男，難以想像他會做出這種行為。即便吉蘭受重傷後也還是很難置信，她當下根本不認識那個殺紅了眼的羅斯。

瓦科夏郡檢察官泰德（Ted Szczupakiewicz）向法官請求，判處羅斯必須終身待在照護機構接受治療，而且有鑑於本案極有可能給予羅斯「有條件釋放」，以致被告未來還有機會攻擊他人的極大風險，因此他要求法官不要冒險。羅斯的律師韋茨納（Cameron Weitzner）對檢察官的要求表示無異議，他認為被告受精神疾病所苦，已經到了一個常人無法理解的地步。

法官判決結果出爐，羅斯被控的2項一級謀殺罪，以及2項企圖犯下一級謀殺，皆被判無罪，但必須終身待在精神病醫院接受治療。

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