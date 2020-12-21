新種病毒株肆虐英國！　WHO曝「3國也出現病例」：歐洲應加強防疫

▲英國新病毒株的出現與病例激增令歐陸國家人心惶惶，各政府立刻禁航。（圖／路透）

文／中央社哥本哈根20日綜合外電報導

世界衛生組織（WHO）歐洲區域辦事處今天告訴法新社，由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）新變種病毒在英國散播，世衛組織已呼籲歐洲成員國強化防疫措施。

根據世衛組織，在英國以外，丹麥也通報出現9起新病毒株的病例，荷蘭有1例，另有1例出現在澳洲。

世衛組織歐洲區域辦事處發言人說：「歐洲各地疫情傳播速度劇烈而廣泛，各國必須加倍採取控制與預防措施。」

美聯社報導，義大利已表示將暫停來自英國的班機入境，「以保護義大利人民」免於感染新變種病毒。

荷蘭至少到年底都禁止來自英國的航班入境；比利時除了自午夜起禁止英國航班入境24小時，也暫停歐洲之星（Eurostar）等通往英國的列車服務。

德國官員正在考慮對英國入境的班機採取措施，但尚未行動。

奧地利新聞通訊社（APA）報導，奧地利雖表示將暫停來自英國的航班入境，但尚未公布生效時間點。

捷克共和國則宣布，過去2週曾在英國領土滯留至少24小時的入境人士，今天起必須接受隔離。

法國BFM電視台（BFM Television）也報導，法國考慮暫停來自英國的航班與列車入境，預計今天稍晚會正式做出決定。

世衛組織昨晚推文：「我們正就2019冠狀病毒疾病的新變種，與英國官員密切聯繫。」世衛承諾對變種病毒有更多瞭解後，會提供各國政府與民眾最新資訊。