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混藥疑致2死！小林化工皮膚病口服藥誤摻安眠藥　156人不適34人送醫

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▲日本福井縣小林化工。（圖／翻攝自Google map）

▲小林化工已主動聯絡釐清中。（圖／翻攝自Google map）

文／中央社記者楊明珠東京20日專電

日本製藥公司小林化工所生產治療甲癬皮膚病用的口服藥誤混了安眠藥，已知服過此藥者有2人死亡，156人身體不適，其中有34 人住院或送醫急救。也有人因服藥發生交通事故。

日本福井縣蘆原市小林化工生產治療甲癬等的皮膚病口服藥、編號為T0EG08的「伊曲康唑錠50MEEK」，如今被指出有問題。截至本月19日，服用此藥者已知有2人死亡，156人身體不適，其中34人住院或送醫急救。服用後開車發生交通事故的有22件。

日本朝日新聞今天報導，一名70多歲婦女服用這種藥物而於本月10日死亡後，小林化工向福井縣政府報告這名婦女的死亡似乎與服用此藥物有因果關係。小林化工已與這名婦女的主治醫師溝通，希望能釐清事實。今後將持續調查，待結果出爐向獨立行政法人「醫藥品醫療機器綜合機構」（PMDA）提出報告。

這名婦女原本在首都圈的醫院住院，10日死亡，隔天小林化工宣布此事，12日小林化工的社長小林廣幸說：「這是很嚴重的事態，藥物中混入了原本不該有的藥物。深感抱歉，也感到責任重大。」當天小林表示，這位女士的死亡與服藥的因果關係還在調查中。

朝日報導，有一位在中部地區的醫院住院的80歲老翁服用過這種藥物，於11月23日死亡。這位老翁有慢性疾病，服此藥後，出現淺眠症狀，但停止服藥過了一段時間後死亡。老翁的主治醫師表示，很難判斷其死亡與服這藥物有關。

日本電視台新聞網（NNN）今天報導，厚生勞動省（相當於衛福部）大致上決定，快的話，明天將與福井縣政府、醫藥品醫療機器綜合機構到小林化工調查。

厚勞省要調查誤混入安眠藥成分是單純的疏失，還是公司結構出了問題，對於小林化工的管理監督體制都要展開調查。

小林14日表示，在福井縣蘆原市總社工廠的員工把應加入的成分弄錯，拿錯了含安眠藥成分的物質。原本作業時應是2人一組，須進行確認，但當時只有一名員工在作業。發生誤混的原因是人為因素。

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