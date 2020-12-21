力挺台灣參加WHA！　北海道議會通過意見書

▲今年多國力挺台灣參加世界衛生大會（WHA）。（圖／路透社）

文／中央社記者楊明珠東京20日專電

日本北海道議會與北海道札幌市議會本月通過支持台灣參加世界衛生大會（WHA）的意見書，要求日本政府與相關國家合作，加強支持台灣。這顯示台灣防疫有成受到高度關注。

今年9月北海道釧路市議會也通過支持台灣參加世界衛生大會（WHA）的意見書。這些意見書內容都要求日本政府要與相關各國加強合作，協助台灣得以參加世界衛生大會（WHA）。

北海道新聞電子版報導，對於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，釧路市議會的意見書記載：「台灣的防疫受到世界高度肯定。」札幌市議會的意見書寫道：「台灣的確診病例、防疫措施的詳細的資訊在國際間沒被共享。」

報導說，日本厚生勞動省（相當於衛福部）的資訊顯示，截至本月18日台灣的確診病例757例。台灣成立了中央疫情指揮中心，也增產口罩等防疫物資以抑制疫情。

相關人士表示，有關意見書提交給政府一事，北海道各議會的日台親善組織將協助。北海道議會的日台親善議員會會長、自民黨籍的和田敬友表示，台灣的經驗應該與世界共享才對。

報導說，因為中國的主張，2017年起台灣被取消以觀察員身分參加世界衛生大會（WHA），但美國、日本等多國表示支持台灣參加。北海道議會及市議會所通過的意見文似乎具有牽制中國的想法。

至今，日本的地方議會當中，和歌山縣、兵庫縣議會陸續做出挺台灣加入世界衛生大會（WHA）的決議。