2020回顧／戰後最大危機！新冠狂襲領袖接連中鏢　掀WHO傾中疑雲

記者葉睿涵／綜合報導

2020年是動盪的一年，前所未見的新冠病毒以本世紀前所未見的傳播速度，引發延燒全世界的疫情，全球確診病例突破7000萬、死亡人數超過160萬；聯合國秘書長古特瑞斯今年更說，這是二戰以來最嚴峻的一場危機，威脅人體健康、使各國陷入衰退。如今距離疫情爆發已近一年，以下整理出這場「世紀之疫」爆發時間軸。

武漢出現不明肺炎個案 蔓延海外「泰國首中鏢」

▲2019年12月末，中國網上流傳起一封武漢市衛委會的內部文件，宣稱武漢出現多起「不明原因」肺炎案例，為這場世紀之疫拉開了序幕。（圖／翻攝自推特／@HuarenNews）

2019年12月30日，中國大陸網上流傳一張武漢市衛生健康委員會的內部通知，文件顯示，武漢市出現多起「不明原因」的肺炎案例，並直指感染病源與該市的華南海鮮市場有關，引起人心惶惶。

▲網上流傳的內部文件將疫情的源頭直指武漢市的華南海鮮市場。（圖／CFP）

隔日，武漢市衛健委會向世界衛生組織（WHO）通報首批新冠案例，宣稱該市發現了27例「病毒性肺炎」病例，不過當局表示，他們並未發現「明顯人傳人」的證據。

不久後，以泰國為首的世界各國也開始傳出，有中國遊客在當地被確診罹患「不明肺炎」，確認中國大陸的傳染病已蔓延至武漢以外的地區。

台美接連淪陷 各國包機撤僑

▲84歲高齡的鍾南山總是時刻牽掛著疫情的發展。（圖／CFP）

後來，中國醫學專家鐘南山證實，此次爆發的肺炎具有「人傳人」風險，已有14名醫護人員受感染，中國這才將此病納入乙類傳染病。

1月21日，台灣一名55歲的女性自武漢返台後，確診患上新冠肺炎，台灣正式淪陷。同日，美國也出現了第一宗新冠肺炎病例，為該國日後步向疫情深淵埋下了一個計時炸彈。

►台灣首例新冠確診！ 南部50多歲女台商一下飛機即就醫

►「新冠病毒」病例史研究大突破 美國CDC：去年12月中已在美出現

▲今年1月21日，台灣一名55歲染疫女性自武漢返台，讓台灣正式淪陷 。（圖／指揮中心提供）

1月23日凌晨2點30分，武漢市政府突然發佈公告，將暫停全市的公車運營、關閉機場和火車站的離境大堂，進入「封城」期。民眾人人自危，約有500萬武漢市民在封鎖前連夜「逃離」。美國緊急宣布關閉武漢領事館，並安排飛機撤離外交人員。

▲武漢封城後，關閉的火車站處處可見武警官兵在執勤。（圖／CFP）

世衛反應慢半拍 遭爆傾中疑雲

這時，一直以來保持沉默的WHO首次宣布，新型冠狀病毒疫情構成「國際突發公共衛生事件」，但仍不限制民眾前往中國旅行和與中國直接的經濟來往聯繫。WHO未在第一時間做出及時判斷與反應，讓許多國家心生不滿。他們認為，WHO的慢動作將導致疫情難以受控。

後來，德國媒體爆料，中國國家主席習近平曾致電譚德塞，要求他壓下疫情資訊。報導刊登後，各國忍不住怒批，WHO不應對北京的不合理要求「卑躬屈膝」。

中國外交部發言人趙立堅否認了這個消息，但川普在4月時再在推特上重提此事，並質疑WHO，「為何忽視台灣12月底提及病毒可能人傳人的示警電子郵件」和「在1、2月疫情擴散時，為何不給予精準資訊」。

►譚德塞遭爆「黑歷史」！曾因霍亂出大包 醫師集體撻伐：無法饒恕

▲世衛對新冠肺炎不夠積極的態度引發人們反彈。（圖／路透社）

儘管WHO對疫情十分有自信，但武漢在疫情高峰期間卻出現了一天新增1萬3436宗確診病例的數據，而死亡人數更已較SARS期間翻了3倍以上。

湖北省在3月左右開始逐步放鬆封鎖限制，但疫情已在世界各國大範圍爆發。南韓因大邱教會感染事件病例激增、歐洲成為新的疫情重災區，而美國則不斷傳出名流確診的消息，且在3月底病例數突破10萬，一躍成為全球至今仍難以超越的「世界首冠」。

►淚眼送走摯愛！新冠肆虐全球 一覽2020年「悲慘疫情世界」

▲在中國逐漸將疫情控制住以後，美國成為了新的疫情重災區。（圖／路透）

世衛宣布「新冠全球大流行」 各國政要紛紛中招

WHO在3月11日宣布，新冠肺炎疫情提升為大流行性疾病，各國紛紛祭出鎖國政策。不久後，美國總統川普伉儷、英國首相強生、英國王位第一順位繼承人查爾斯王子、巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）等各國政要紛紛傳出確診隔離的消息，新冠肺炎大流行已成為「二戰以來最嚴峻危機」。

►2020「最沉重」名單曝光…各國染疫名人一次看！ 病毒面前皆平等

▲川普、查理斯王子、強生等的各國政要都紛紛染疫。（組圖／路透）

全球拚研發新冠疫苗 英國搶先開打

新冠肺炎已讓難以計數的患者死亡，世界各國翹首引盼疫苗能盡快面世。8月11日，俄國總統普丁宣布，該國研發出世界第一款新冠疫苗「史普尼克V」（Sputnik V）。隨後，美國製藥廠輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）的疫苗也傳來捷報，這些疫苗的有效率皆高達95%。

▲英國8日開始施打輝瑞新冠疫苗，第一人是90歲老奶奶。（圖／達志影像／美聯社）

英國在12月8日搶先全球，開始施打輝瑞疫苗，90歲英國婦女基南（Margaret Keenan）成為全世界第一名接種疫苗的人。美國、加拿大也紛紛為醫護人員、年長者施打疫苗。

▲疫苗捷報頻傳，目前已有多國確認將為國民接種新冠疫苗。（圖／路透）

路透社報導，WHO表示，他們預計將在未來幾週內決定，是否緊急批准輝瑞、莫德納和牛津／阿斯特捷利康（AstraZeneca ）等藥廠研發的疫苗。

另外，由於外界普遍認為，武漢是新冠病毒的起源地，因此WHO將在2021年1月首週，派團隊前往武漢進行調查。WHO目前正在處理簽證與航班相關事宜，因此他們還未有確定的起飛日期，但團隊希望能在1月的第一週抵達當地，並進行隔離。

聽Podcast掌握美選及國際局勢