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印度新冠破千萬！感染速度放緩　專家：已有60％人「群體免疫」

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▲▼印度疫情。（圖／路透）

▲印度雖為全球排名第二的疫情重災區，但目前感染速度已放緩。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

印度截至19日的新冠確診人數已超過1000萬，不過，境內在9月中旬達到每日新增近10萬宗病例後，本月平均每日新增病例跌至3萬，感染速度有所放緩。專家認為，病例數的下降，可能是因為人民已對病毒產生天然的抗體。有研究小組也估計，該國已有60%的人感染過新冠肺炎，因此他們很有可能都已免疫。

據路透社報導，儘管印度許多人已不再佩戴口罩和保持社交距離，但衛生部的資料顯示，在過去的24小時內，印度的新增病例只有2萬5152宗，死亡人數347人，相較於9月中旬每日9.8萬人確診，已有明顯的進步。

至今，新冠病毒已在印度造成14萬5136人死亡，讓該國成為全球疫情第二嚴重的國家。美國是新冠疫情的重災區，據約翰霍普金斯大學統計數據顯示，新冠病毒已奪走超過30萬條美國人的性命，染疫人數迄今已破1700萬。

▲▼印度疫情。（圖／路透）

▲印度一位打扮成聖誕老人的男子，將乾洗手液倒在孩子們的手上，以防止病毒擴散。（圖／路透）

路透社指出，印度預計將在短期內讓人們接種疫苗，他們目前正在考慮批准牛津／阿斯利康（Oxford／AstraZeneca）、輝瑞（Pfizer）和印度本土公司巴拉特生物科技（Bharat Biotech）3款疫苗的緊急使用授權申請。

一些公衛專家認為，印度的病例數下降，反映出許多人民可能已經對病毒產生天然的抗體。疫情最嚴重的馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）高級衛生官員阿瓦特（Pradeep Awate）指出，「群體免疫是很重要的，因為這將協助我們阻止疫情的傳播。」

政府任命的一個研究小組表示，根據數學模型所推測的結果可見，在印度的13.5億人口中，有60%已感染這種病毒，因此他們很有可能都已免疫。儘管此估計未經血清抗體檢驗證實，但印度疫情趨穩是明顯的事實。

印度醫學研究委員會（Indian Council Of Medical Research）流行病學負責人甘卡海德卡爾（Raman Gangakhedkar）坦言，「如果感染人數激增，那醫院裡的病人數量也會增加，這種現象在節日後會更明顯，不過直到目前為止，我們並未看到類似情形出現。」印度政府19日宣布，該國第3波的疫情大爆發已結束。

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