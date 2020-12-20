健身會害「GG縮水」！泌尿權威證實殘酷真相：變小沒藥醫

▲有醫師指出，健身恐怕使陰莖暫時縮小。（圖／取自Pixabay）

記者羅翊宬／綜合報導

先前有不少醫療專家呼籲，男性若想在床上進行「衝刺運動」時重振雄風、保持陰莖硬度，應該培養運動習慣，其中健身除了可以雕塑身材、鍛鍊男子氣概，還可保持心血管健康。不過日前有外媒報導，過度健身恐怕造成招致效果，使得陰莖、陰囊像照了縮小燈般愈來愈小。

根據英媒《鏡報》（The Mirror），網路醫療平台「你的線上醫師」（Your Doctors Online）的首席醫療官霍納克（Richard Honaker）表示，其實這種縮小現象屬於短期現象，與健身時的血液流向有關，無需特別關心、甚至感到悲觀。

他進一步解釋，「當我們健身時，身體裡的血液會流向肌肉與關節，造成流向陰莖與陰囊的血液相對減少。比起杞人憂天，我認為保持規律運動才是最重要的！」

來自美國佛羅里達州大學的泌尿科專家布拉姆巴特（Jamin Brahmbhatt）也持相似看法，認為男性其實無須過度擔心健身會造成陰莖縮水，「因為其他過度肥胖、沒有運動習慣的男性，他們光是腹部的肥肉與脂肪就蓋過了陰莖，還得需要耗時數年才能甩肉成功，這種狀況比起規律運動而使陰莖暫時縮水的情況好太多了。」

另外，她也指出通常30歲時陰莖硬如磐石的男性，到了60歲後可能縮水1.5公分，皆屬正常現象。

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