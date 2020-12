倫敦聖誕大封城！民眾打包狂奔地鐵站…擠爆月台　宛如戰爭逃難

▲民眾擠滿倫敦地鐵站。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合外電報導

英國新冠肺炎疫情再起,首相強生除了將倫敦疫情警報提升至4級,等同於全面封城之外,更宣布「5天鬆綁耶誕計畫」全面取消。消息一出,倫敦車站馬上擠得水洩不通,簡直就像「戰時」狀態,每輛列車滿滿都是人,專家也絕望表示,這種狀況下根本不可能保持社交距離。

London goes into tier 4 lockdown at midnight tonight and this is currently what the train station looks like.. pic.twitter.com/GOdwFSEQ35 — Natasha || 11 (@NatashaCMB_2) December 19, 2020

強生(Boris Johnson)19日宣布,隨著確診數不斷飆升,為了遏止疫情蔓延,首都倫敦、英格蘭東部與東南部從20日起進入第4級疫情警報。這代表著警報地區居民不可到其他地區旅遊,其他地區居民也無法進入該區,原訂在23日至27日實施的「5天鬆綁耶誕計畫」也全面取消。

Last train out of Saigon. Queue at St Pancras as we wait to board the Leeds bound train. pic.twitter.com/cFDBDNnYFC — Harriet Clugston (@HarrietClugston) December 19, 2020

此消息一出後,倫敦各大地鐵站立刻擠滿要逃出城外的居民,他們大包小包擠上火車,想要趕在午夜禁令生效之前離開倫敦。在聖潘克拉斯車站(St Pancras)等車的記者克勞格斯頓(Harriet Clugston)更形容,這就像當年美軍準備撤出越南,大家急著登上「最後離開西貢(現稱胡志明市)的列車」。

克勞格斯頓也說,自己選在此刻出門也是有點愚蠢的決定,但趕在「合法期間」出城,目的就是為了要和家人度過聖誕假期。英國首席醫療官惠蒂(Chris Whitty)則懇求民眾,不要再繼續打包離開了,並坦言在這種狀況下,根本不可能保持社交距離。

"England’s chief medical officer Professor Chris Whitty said people considering leaving Tier 4 areas now should unpack their bag and stay at home."



Tier 4 Londoners in St Pancras right now: pic.twitter.com/tOQ39RT4ei — Sean Spooner (@spoonersean) December 19, 2020

最新數據統計,英國19日新增2萬7052人確診,534人病故。總計病故人數達6萬7075人,累計確診為200萬4219例,突破200萬大關。

