Pornhub員工1天狂看「1200部A片」崩潰離職！　驚曝黑暗審查內幕

▲Pornhub前員工爆料，他一天必須審查1200部色情影片，崩潰離職。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

全球最大成人影片網站Pornhub近日發生兒童性侵與偷拍影片醜聞，決定調整政策方向，刪除近1000萬部影片，且未來僅允許認證帳號上傳內容。前員工爆料內部黑暗審查標準，他還表示，在職時每天都要審查1200部色情影片，導致身心崩潰，忍無可忍只好離職。

根據《商業內幕》，吹哨人布萊恩（Brian，化名）幾年前在Pornhub母公司MindGeek蒙特婁辦公室工作，負責內容審查管理，每天必須觀看1200部A片，耗費數小時替戀物癖與各種性行為進行分類、標籤與審核，其中包括性侵、亂倫甚至虐待兒童與動物等不恰當內容。他看完所有影片後身心崩潰，下定決心辭職。

▲布萊恩爆料，公司審查標準非常寬鬆。（示意圖／美聯社）



布萊恩表示，Pornhub審查標準非常寬鬆，團隊內部也衍生出一套扭曲邏輯。舉例來說，若影片標題寫著某人「與他的媽媽（his mother）發生性關係」就會遭到移除，但若是「媽媽與兒子發生性關係（mother f---s son）」，便可辯稱女方只是某人的母親，雙方沒有任何血緣關係，進而過關，「我們的工作就是找到奇怪的理由，不要刪掉影片」。

布萊恩甚至曾與同事討論哪些動物「可以被踩踏」，「蟋蟀、昆蟲與小龍蝦可以，但金魚不行，因為人們會把金魚當成寵物來養」，直到某次出現一名女子踢死小狗的影片，公司才下令禁止人類踩踏任何生物的畫面。他說，主管們只會在員工會議上吹噓營利飆漲，但需要通報或刪除可疑內容時，動作卻總是慢吞吞。

布萊恩認為，雖然公司之後終於聽從員工意見，做出一些改變，例如向地方當局通報可疑影片，或者增加員工心理健康服務，但一切都已經太遲了，「身為色情影片與成人娛樂產業的領導者，我認為他們擁有道德義務，應該要做得更多」。

▲Pornhub爆發醜聞後，刪除近千萬部影片，並且嚴格執行政策方針，如今卻又遭前員工爆料內幕。（圖／達志影像）



另一名前員工約翰（John，化名）表示，許多色情影片拍攝工作在3月間因疫情爆發而停擺，部分員工因此被調往審查單位，接受2次培訓後，就收到一份Excel清單與數萬部可疑影片，並被要求每天審查400部以上的內容。

約翰指出，許多員工無法忍受大量觀看不適畫面，一些人性慾低迷，另一些人則性慾高漲，飽受煎熬，但又擔心任務未能達標，可能被暫停職務，「至少在我的團隊中，這是第一次有人受到這種監視，因為我們過去不必記錄工作時間。我有一個同事每周都會恐慌症發作」。

Pornhub每日吸引1.2億人到站觀看影片，每月累積35億人使用，爆發醜聞，震驚國際。儘管母公司MindGeek快速做出彌補決策，15日仍被指控「從性交易中獲利」，遭起訴並求償8000萬美元（大約新台幣22.5億元）。

MindGeek總部位於盧森堡，主要辦事處設點加拿大蒙特婁。發言人表示，公司一直都將安全視為首要考量，並強調近幾年與過去一周採取的相關行動。MindGeek自認遭到反色情影片團體攻擊，也對於爆料內容提出質疑。

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