法國「冰人」為替罹癌兒童募款　躺冰塊堆中2.6小時刷新世界紀錄

▲Romain Vandendorpe泡在冰塊裡長達2小時35分。（圖／翻攝自youtube／Stéphane Dugast）



實習記者周依儒／綜合報導

法國醫護人員羅曼（Romain Vandendorpe）日前為了抗癌兒童的募款活動，將自己泡在冰塊裡長達2小時35分43秒，僅露出頭部，不但比自己之前的紀錄多了40分鐘，更刷新了世界紀錄。據了解，這項活動是替罹癌兒童募款，只要泡在冰塊裡，每人每分鐘可捐款1歐元。

綜合外媒報導，34歲的羅曼表示，他長期訓練靠著「自己本身」來控制「認知神經」，並透過集中精力和幻想，讓自己陷入「做白日夢」的狀態。據了解，當天下午3點18分，羅曼在50名觀眾面前，將自己泡進1.5噸重的冰塊裡，直到下午5點49分才起來。

▲Romain Vandendorpe曾到阿爾卑斯山上訓練。（圖／翻攝自youtube／Stéphane Dugast）



據了解，羅曼在挑戰前做了長達2年的專業訓練，以定期和漸進式的訓練方法，來突破生理極限，他也曾經試著躺在法國的大型冷凍機上，和躺在阿爾卑斯山的積雪中。

報導指出，由於2018年時，一名4歲女孩奧古絲汀（Augustine）死於癌症，加上羅曼自己的父親也是死於癌症，因此他在2018年時發起了這項挑戰，希望透過此挑戰來替罹癌兒童募款；羅曼表示，自己在奧古絲汀去世前幾天有和她見面，當時她就簡單傳遞了一項訊息給世界上所有的抗癌兒童「永遠抱持希望」。