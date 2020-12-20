北韓外匯耗竭！他計畫開發金剛山「發大財」：打造全球稱羨的名勝

▲北韓內閣總理金德訓視察金剛山觀光地區。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

全球新冠肺炎（COVID-19）疫情持續升溫，北韓（朝鮮）當局神經緊繃，宣布防疫階段提升至超特級，並投入「80天戰鬥」，欲在短期內取得有效成果。不過與此同時，負責統領籌劃國內經濟政策的內閣總理金德訓（김덕훈）卻前往金剛山觀光地區視察，研擬興建飯店、高爾夫球場、滑雪場等對策，如此強調、重視發展觀光的態度引起外界矚目。

有分析指出，這可能突顯北韓因國際制裁、加上疫情影響，內部經濟已走到山窮水盡的耗竭狀態，而觀光業為唯一不在聯合國制裁範圍的領域，因此必須「超前佈署」，一旦全球疫情減緩，便能立刻重啟觀光，賺取外匯。



根據北韓官媒《朝中社》今（20）日報導，金德訓前往金剛山一帶的高城港海岸觀光園區、海金剛海岸公園、體育文化地區等地視察時在會議中表示，「將會針對（金剛山）總體開發計畫案制訂出開發的先後順序，並研擬興建世界級頂尖水準的飯店、高爾夫球場、滑雪場等各種設計與施工方案。」

▲即便面臨全球新冠疫情，北韓當局仍設法開發金剛山觀光資源。（圖／達志影像）

金德訓說明，「我們將會依階段逐步推進開發事業，將金剛山地區打造成優秀的現代國際觀光名勝，在建設時強調便利性、追求美學，使人民能夠在休憩時享受如此自然美景。」

金德訓強調，「觀光地區必須能與金剛山的自然環境景觀互相融合，並尊重我朝鮮民族性、結合現代性特質，將金剛山建設成為我國人民服務的名山、打造成令全球稱羨的文化休憩園地。」

而根據黨務機關報《勞動新聞》報導，資源開發省高階官員派遣研究員前往黃海北到谷山郡、黃海南道三泉郡、兩江道普天郡、南浦市溫泉郡等地進行勘查，探勘並挖掘出水量高、水溫高的溫泉。

▲金正恩去年10月視察金剛山時喊拆南韓設施，「看了心情差！」（圖／達志影像）

根據《韓聯社》報導，對此南韓統一部強調，雙方對於將金剛山打造成國際觀光名勝皆有共識，期盼等到疫情減緩等適當時機，能坐下來好好協商。

據悉，先前北韓最高領導人金正恩2019年10月23日視察金剛山時，曾批評金剛山上南韓所興建的各種設施醜陋、不堪入目，要求限期拆除，否則就要派人拆除或炸毀。之後北韓屢次透過開城韓聯辦發送電文，不過卻未獲南韓回應，直到全球陷入新冠疫情後，才於今年1月30日向南韓發送電文，要求暫緩拆除金剛山設施。

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