　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

嫁妝200萬嫌少！貪尪收汽車珠寶「再討100萬」遭拒　活活打死老婆

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 婚禮,婚宴,結婚,新娘,婚紗。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲小倆口為嫁妝一事爭吵數次，最終於2018年10月26日分居。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，圖中人物並非新聞當事人）

記者詹雅婷／綜合報導

印度一名26歲女子2016年攜手愛人步入禮堂，娘家準備價值200萬盧比（約新台幣76.5萬元）的嫁妝，除了送汽車還準備珠寶黃金，但男方並不滿足，伸手討要額外的100萬盧比。面對丈夫獅子大開口，她狠下心拒絕並分居，但最終仍逃不過老公的魔爪，活活被打死。

印度時報（Times of India）報導，26歲女子雷努（Renu Singh）2016年2月22日與丈夫阿札德（Azad）結婚，雷努父親佩爾（Mahesh Pal）把汽車、珠寶等價值200萬盧比的嫁妝都準備給這對新人。

只不過，阿札德仍舊感到不滿，開口要求女方額外準備100萬盧比（約新台幣38.2萬元）。雷努對老公所提出的要求感到不滿，2人為此爭吵數次，最終於2018年10月26日分居。

▲▼ 新郎,結婚。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲阿札德今年8月19日無預警闖入雷努住處，把她打到嚴重內傷。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，圖中人物並非新聞當事人）

豈料，阿札德今年8月19日無預警闖入雷努住處，把她打趴在地，狠抓頭髮、伸腳猛踹。儘管女方家屬接獲消息後趕來救人，但那時的雷努早已被打到嚴重內傷，在緊急送醫後的隔日身亡。

案發後近4個月，在當地法院介入指示調查後，警方17日晚間立案，認定阿札德涉及多條罪名，當局依據刑法第304條（嫁妝糾紛致死）、第498-A條（女子被丈夫殘忍對待）、第504條（故意侮辱）等罪名將他起訴。

►1片葉子46萬！肌壯型男「只賣3片」進帳百萬...他甜笑曝關鍵原因
►狠甩冠軍！6歲娃「390億次」觀看數破紀錄　YouTube訂閱逾6580萬
►嫩妹「斬首貓頭鷹」笑PO網…半年後慘死家門口！　生前曾收威脅

聽Podcast掌握美選及國際局勢

秀智也愛用！小黑瓶特價3511挑戰市場最低價格

ET快訊
任達華「滿臉白鬍子」蒼老近照瘋傳！　網驚認不出
獨／公務員喝花酒3度框小姐涉貪　一二審都判無罪
蘇偉碩反萊豬遭約談　檢警證實取消了
快訊／今增3確診　台籍女機師2名同事也染疫
瘦子玩笑開大了！ 結果餐廳「被給一顆星」糾正還是GG
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

初試啼聲！「韓版柯P」安哲秀宣布參選首爾市長：盼實現政黨輪替

Pornhub員工1天狂看「1200部A片」崩潰離職！　驚曝黑暗審查內幕

2女搶買PS5！賣場當擂台互毆真實搏鬥　先動手反被KO踹頭倒地

嫁妝200萬嫌少！貪尪收汽車珠寶「再討100萬」遭拒　活活打死老婆

狂媽送12歲兒「974萬勞斯萊斯」當生日禮！　網傻眼：愚蠢炫耀

土耳其「加護病房大火」9名新冠患者慘死！　氧氣筒凌晨離奇爆炸

抗性澱粉只能選冰地瓜？　新血糖救星「超級豌豆」能避糖尿病

半島病毒失控！南韓新冠「刷新紀錄」再暴增1097例　政府急徵病床

慘死除雪機下！日本暴雪奪5命…多人遭活埋斷氣　滑雪場44人受困

他趁女友熟睡「偷偷戴上戒指」驚喜求婚！　引爆網友論戰

高爾宣坦言新北耶誕城唱到「很沮喪」　朋友虧：2020心最累男人

A-Lin高雄開唱「消瘦10KG又曬黑」！　她滿意陽光身材：是我很喜歡的樣子

沙發驚見「黃金獵貓」媽超傻眼　巨大身軀趴扶手：想當貓不行嗎>

勇兔拍《婆婆》第一次體驗工作滿檔　黑澀會誰交往過敖犬？「我們不紅的怎知道」

蕭敬騰自彈自唱《說好不哭》合作余文樂！　看林俊傑彈周杰倫歌曲…調皮「掀JJ帽子」

球星不雅片風破！2男嫌上銬現身　警查獲3行動硬碟

職籃球員不雅影片瘋傳！　陳建州：盡最大努力保護球員

神救援！伯鹹豬手飄移鄰座女生　正義乘客「帥氣跺腳」強行逼退

美容結束「孤單坐角落」等家長接　紅貴賓委屈看窗外...見媽秒燦笑

網愛逼球星自慰！正妹真身「2男嫌」上銬現身　警查獲3行動硬碟

初試啼聲！「韓版柯P」安哲秀宣布參選首爾市長：盼實現政黨輪替

Pornhub員工1天狂看「1200部A片」崩潰離職！　驚曝黑暗審查內幕

2女搶買PS5！賣場當擂台互毆真實搏鬥　先動手反被KO踹頭倒地

嫁妝200萬嫌少！貪尪收汽車珠寶「再討100萬」遭拒　活活打死老婆

狂媽送12歲兒「974萬勞斯萊斯」當生日禮！　網傻眼：愚蠢炫耀

土耳其「加護病房大火」9名新冠患者慘死！　氧氣筒凌晨離奇爆炸

抗性澱粉只能選冰地瓜？　新血糖救星「超級豌豆」能避糖尿病

半島病毒失控！南韓新冠「刷新紀錄」再暴增1097例　政府急徵病床

慘死除雪機下！日本暴雪奪5命…多人遭活埋斷氣　滑雪場44人受困

他趁女友熟睡「偷偷戴上戒指」驚喜求婚！　引爆網友論戰

瘋聖誕、跨年　台中飯店業者齊推活動迎接2021

悍妻逼夫下跪鎖門外！3字經狂譙再辱：無路用…他忍28年求離敗了

霍建華霸氣把林心如擁入懷！「0偽裝吃日料」…老婆甜笑：美好夜晚

黃偉哲與金馬獎新科雙料影后陳淑芳　冬至前夕到台南家扶送關懷

初試啼聲！「韓版柯P」安哲秀宣布參選首爾市長：盼實現政黨輪替

恩師呂曉棟猝逝　謝金燕「無預警現身」一身黑親自送別他

Pornhub員工1天狂看「1200部A片」崩潰離職！　驚曝黑暗審查內幕

台灣政府不歡迎　上海台協返台徵才喊卡「職缺留給台青」

不老騎士組車隊送愛到台東！最高齡98歲　旺盛熱情獲滿堂彩

南港美林書局12/31熄燈！向建宏加盟佇立10年　網哀：好捨不得

王思佳「胸口下滑」兩點走光！　乳暈看光光...全場看傻啦

國際熱門新聞

阿公阿嬤將2歲孫丟進火爐　爸媽見焦屍崩潰

男被丟下湖　雙腿遭螺旋槳絞碎

13歲小弟鮮血狂噴慘死　染紅病房牆壁

1片葉子46萬！肌壯型男「只賣3片」賺百萬

6歲萌YouTuber觀看數超過390億

護理師打疫苗「突倒地」畫面曝

超大！3公尺大王烏賊屍沖上岸

趙斗淳驚傳失蹤！警方無奈：隱私不便透露

美聯航「新冠患者」死在機上　乘客怒揭真相

川普狂開百年大殺戒　毒氣電椅吊死全批准

「新變種病毒株」傳播強70％！倫敦警報首升第4級

蘋果緩下單　緯創：不回應特定客戶事

聽外國廣播慘死！北韓船長「沒救了」...遭槍決亡

他趁女友熟睡「偷戴婚戒」引爆論戰

更多熱門

相關新聞

蘋果緩下單　緯創：不回應特定客戶事

蘋果緩下單　緯創：不回應特定客戶事

台灣科技巨頭緯創在印度卡納塔卡省（Karnataka）納爾薩普爾（Narsapur）的iPhone工廠，12日發生員工暴動砸廠的事件。蘋果公司（Apple）經過初步調查後，決定暫緩下單，緯創對此表示暫不回應相關內容。

蘋果宣布：暫緩下新單給緯創

蘋果宣布：暫緩下新單給緯創

印度無良夫賭輸　逼妻跟贏家嘿咻

印度無良夫賭輸　逼妻跟贏家嘿咻

緯創印度廠暴動　陸學者：深層問題難解決

緯創印度廠暴動　陸學者：深層問題難解決

鴻海將在清奈興建員工宿舍　啟動印度擴產組裝高階iPhone

鴻海將在清奈興建員工宿舍　啟動印度擴產組裝高階iPhone

關鍵字：

嫁妝印度

讀者迴響

熱門新聞

年收200萬女「聯誼」竹科男　急婚GG

台男上傳不雅照美國秒通報！網驚呆

郭書瑤「1分鐘床上激吻片」曝光

即／桃機附近傳爆炸聲！黑煙秒竄天際　消防救援中

逃不了疫情海嘯！2020全台熄燈飯店

好市多熱食區經典食物停賣　網全崩潰

阿公阿嬤將2歲孫丟進火爐　爸媽見焦屍崩潰

郭主義曾「負債」養大3孩…痛失愛女哭斷腸

愛上離婚女房東　小鮮肉「曝近況」！網歪樓

考照魔王題！「汽機車到路口誰該禮讓」　超過一半答錯

小S激動快大哭！許老三「倒立咬金牌」得冠軍

陳建州一聽「范瑋琪聲音」　籃球場上哭翻！

富千金帶1.4億元嫁！新郎卻「面無表情」

阿公載狗孫兜風！塞爆菜籃肉溢出

韋禮安唱一半突「崩潰大哭中斷演出」！

更多

最夯影音

更多
高爾宣坦言新北耶誕城唱到「很沮喪」　朋友虧：2020心最累男人

高爾宣坦言新北耶誕城唱到「很沮喪」　朋友虧：2020心最累男人
A-Lin高雄開唱「消瘦10KG又曬黑」！　她滿意陽光身材：是我很喜歡的樣子

A-Lin高雄開唱「消瘦10KG又曬黑」！　她滿意陽光身材：是我很喜歡的樣子

沙發驚見「黃金獵貓」媽超傻眼　巨大身軀趴扶手：想當貓不行嗎>

沙發驚見「黃金獵貓」媽超傻眼　巨大身軀趴扶手：想當貓不行嗎>

勇兔拍《婆婆》第一次體驗工作滿檔　黑澀會誰交往過敖犬？「我們不紅的怎知道」

勇兔拍《婆婆》第一次體驗工作滿檔　黑澀會誰交往過敖犬？「我們不紅的怎知道」

蕭敬騰自彈自唱《說好不哭》合作余文樂！　看林俊傑彈周杰倫歌曲…調皮「掀JJ帽子」

蕭敬騰自彈自唱《說好不哭》合作余文樂！　看林俊傑彈周杰倫歌曲…調皮「掀JJ帽子」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面