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抗性澱粉只能選冰地瓜？　新血糖救星「超級豌豆」能避糖尿病

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▲▼豌豆,豆子,豆莢,豆仁,四季豆,青豆。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲國外新研究指出，比起一般表皮光滑的豌豆，「皺皮豌豆」含有更多抗性澱粉。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／編譯

現代因飲食習慣不健康而罹患第2型糖尿病的民眾越來越多，一項新研究卻發現，「皺皮豌豆」比起表皮光滑的碗豆含有更豐富的抗性澱粉，可以防止餐後血糖急遽上升，幫助控制血糖，且不論是完整的豆仁，或將之磨成碗豆粉加入食物當中，都能有助於降低罹患第2型糖尿病的風險。

根據《每日郵報》報導，倫敦帝國理工學院博士彼得羅普洛（Katerina Petropoulou）進行的一項新研究指出，皺皮碗豆比普通光滑碗豆含有更多「抗性澱粉」，身體分解這種澱粉的速度較慢，抗性澱粉中的糖分會更緩慢地釋放到血液中，最終會在大腸中發酵，而非在小腸裡被消化，從而讓血糖能穩定上升，而不是急速激增。

研究人員將25名健康的受試者分成兩組，一組提供含有50克皺皮豌豆的混合餐，另一組則吃光滑豌豆，為了更進一步研究，科學家還將兩種豌豆磨成粉後重複實驗。而根據豌豆中添加的分子示踪劑所顯示的吸收消化數據，無論食用完整豌豆仁或是豌豆粉，皺皮豌豆的實驗組都能有效防止餐後血糖快速達到高峰。

彼得羅普洛表示，儘管全國都在宣傳健康飲食，但罹患第2型糖尿病的人數卻不斷變多，通常血糖值過高的原因與超重或不運動有關。研究的主學者佛羅斯特（Gary Frost）說，這種含有豐富抗性澱粉的「超級豌豆」，在消化道上部不能完全消化，卻能被結腸中的細菌發酵利用，產生短鏈脂肪酸，有助於促進細胞產生胰島素以控制血糖。

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