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1片葉子46萬！肌壯型男「只賣3片」進帳百萬...他甜笑曝關鍵原因

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▲▼英國30歲男子靠著3片葉子進帳百萬台幣。（圖／翻攝自Instagram@notanotherjungle）

▲英國30歲男子靠著3片葉子進帳百萬台幣。（圖／翻攝自Instagram@notanotherjungle）

記者羅翊宬／綜合報導

英國一名居住在格羅斯特郡的30歲男子布里頓（Tony Le-Britton），僅靠一片葉子便能成功賺進1萬2千元英鎊（近新台幣46萬元），且還有來自各國的收藏家拿著大把鈔票排隊等候！他熱愛植物，靠著從前與祖父母出入菜園的經驗，將自家臥室改造成溫室，並培育全球最珍貴植物品種之一「姬龜背」，僅靠3片葉子，就能秒賺百萬台幣。

根據美國網路媒體《好消息網》（GoodNewsNetwork），其實布里頓是當地頂級的髮型與美容攝影師，能夠靠著業餘時間種植、培育珍貴的植物且能成功，其實是靠著對植物癡迷的愛，在他精心打造的溫室中，還包括「被公認瀕臨絕種的植物」、「尚未被科學正式記載的植物」。

布里頓透露，他所培育的「姬龜背」已經有3張訂單，可賺進共3萬6千元英鎊（近新台幣137萬元），且候補名單內擠進來自各國的植物收藏家。

▲▼布里頓其實有25年的種植經驗。（圖／翻攝自Instagram@notanotherjungle）

▲布里頓其實有25年的種植經驗。（圖／翻攝自Instagram@notanotherjungle）

他解釋，「我所栽培的姬龜背價格之所以高昂，是因為它們是基因突變種，這種機率極低，是隨機生成的，因為無法單靠培育產出如此特有種，因此極其珍貴、罕見。」

另外，布里頓還從奧地利一名收藏家偶然獲得網路上沒記載的「玻利維亞龜背芋」，而幾年前偶然入手的「綠點秋海棠」，則是被外界公認已幾近絕種。

布里頓懷念起童年時光，表示栽培植物的興趣完全起源於有相同興趣的祖母，「以前去菜園時，常會坐在祖母腳邊翻看《園藝世界》等書籍，我想這是受到血緣影響吧！雖然我從沒真正鑽研植物，但靠著25年的種植經驗，我能深刻瞭解並掌握植物的習性。」

最後，布里頓向媒體說明栽培植物的日常程序，「我每天透過手機檢視溫室的溫度、濕度、光線，還得特別抽出3小時剪下所有枯葉，檢查植物根部後再澆水。」

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