　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

他趁女友熟睡「偷偷戴上戒指」驚喜求婚！　引爆網友論戰

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲美國男子麥可（Michael Mayorga）趁著女友賈米拉（Jamilah Williams）睡覺求婚。（圖／翻攝臉書帳號Michael Mayorga、Jamilah Williams）

▲麥可趁著女友熟睡時套上戒指求婚。（圖／翻攝臉書帳號Michael Mayorga）

記者吳美依／綜合報導

來自美國佛州男子麥可（Michael Mayorga）計畫向女友賈米拉（Jamilah Williams）求婚，苦思好幾周，卻始終想不出一個完美驚喜。他某天靈機一動，趁著凌晨5時對方睡覺時，將婚戒悄悄戴上，並將此事分享到社群媒體上。未料此舉卻引發網友論戰。

It's 5:00AMfor weeks now I been planning on how to pop the question.... you know all my moves and you are one very...

Michael Mayorga 發佈於 2020年12月9日 星期三

麥可在臉書發文表示，賈米拉對於他的一舉一動瞭若指掌，而且是個很難被驚喜取悅的人，但這天早上醒來後「將發現3個驚喜，一支充滿恭喜通知與訊息的手機、一只戴在手指上的戒指，以及一張妳絕不想PO上網的睡覺照片，驚喜吧！」，並向所有好友與追蹤者承諾，稍晚一定會公布女友的答案。

此貼文一出，立刻引發熱烈討論，目前已經累計33萬讚、23萬次分享。許多網友湧入留言恭喜，甚至大讚麥可簡直就是「天才」。但也有人擔心造成反效果，「如果她拒絕了，不是很尷尬嗎？」、「我希望你（早上）還活著」、「這件事太美好了！但她會因為這張照片大踹你的屁股」、「如果我男友PO我睡覺的照片，絕對不會舉辦任何婚禮」、「所以，她都還沒回覆就收到一連串祝賀？我不知道，我不喜歡這樣」。

▲美國男子麥可（Michael Mayorga）趁著女友賈米拉（Jamilah Williams）睡覺求婚。（圖／翻攝臉書帳號Michael Mayorga、Jamilah Williams）

▲賈米拉（Jamilah Williams）醒來以後感動不已，立刻答應求婚。（圖／翻攝臉書帳號Jamilah Williams）

幸好，賈米拉醒來後，對於驚喜感動不已，立刻答應男友求婚，並在臉書發文表示，「我願意！天啊，你真的讓我好驚喜。上帝派來這個真正愛我的男人，真是太棒了。麥可，我真的好愛你！」

聽Podcast掌握美選及國際局勢

YESSSSSSSSS! God you literally just blew my Mind What God blessed no MAN could come between. God you are AMAZING to...

Jamilah Williams 發佈於 2020年12月9日 星期三

秀智也愛用！小黑瓶特價3511挑戰市場最低價格

ET快訊
桃機旁工廠爆炸大火　機場跑道上全是濃濃黑煙
Netflix壞了！　一直轉圈圈無法進入
剛退休一個月　前南科管理局長逝世享壽62歲
快訊／桃園機場旁大爆炸！　巨響連淡水都聽到
1片葉子賣46萬！　他只賣3片爽賺上百萬
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

CNN：台灣潛艦可以「阻止中國攻擊」數十年！2大因素發揮關鍵作用

他載全家出門「暴斃」慘死駕駛座！嬰孩懵懂伴屍　2幼兒逃路邊哭吼

川普女婿驚爆創立空殼公司　「百億競選經費」全給自家人！

美國太空軍成員定名「守護者」！　彭斯出席1周年活動正式宣布

她遭奧客「怒潑飲料」全身濕透痛哭！　幾天後收到4.7萬小費

中國無人機巨頭「大疆創新」列入美國貿易黑名單　官方證實

美國務院宣布「關閉2間駐俄領事館」　聯邦政府3天後遭駭客入侵

13歲小弟「鮮血狂噴」慘死…染紅病房牆壁！　確診6天急速惡化亡

台灣入選《經濟學人》年度「最進步國家」！　3大成就驚艷國際

他珍藏「A片＋情趣用品」被丟光！　怒告爸媽勝訴了…求償210萬

高爾宣坦言新北耶誕城唱到「很沮喪」　朋友虧：2020心最累男人

A-Lin高雄開唱「消瘦10KG又曬黑」！　她滿意陽光身材：是我很喜歡的樣子

沙發驚見「黃金獵貓」媽超傻眼　巨大身軀趴扶手：想當貓不行嗎>

勇兔拍《婆婆》第一次體驗工作滿檔　黑澀會誰交往過敖犬？「我們不紅的怎知道」

蕭敬騰自彈自唱《說好不哭》合作余文樂！　看林俊傑彈周杰倫歌曲…調皮「掀JJ帽子」

球星不雅片風破！2男嫌上銬現身　警查獲3行動硬碟

職籃球員不雅影片瘋傳！　陳建州：盡最大努力保護球員

神救援！伯鹹豬手飄移鄰座女生　正義乘客「帥氣跺腳」強行逼退

美容結束「孤單坐角落」等家長接　紅貴賓委屈看窗外...見媽秒燦笑

網愛逼球星自慰！正妹真身「2男嫌」上銬現身　警查獲3行動硬碟

土耳其「加護病房大火」9名新冠患者慘死！　氧氣筒凌晨離奇爆炸

抗性澱粉只能選冰地瓜？　新血糖救星「超級豌豆」能避糖尿病

半島病毒失控！南韓新冠「刷新紀錄」再暴增1097例　政府急徵病床

慘死除雪機下！日本暴雪奪5命…多人遭活埋斷氣　滑雪場44人受困

他趁女友熟睡「偷偷戴上戒指」驚喜求婚！　引爆網友論戰

護理師打新冠疫苗「突倒地不起」…瞬間畫面曝！　現場記者全嚇呆

CNN：台灣潛艦可以「阻止中國攻擊」數十年！2大因素發揮關鍵作用

夜半闖金庫「偷走近2千萬現鈔」！　日郵局主管觸發警鈴慘被逮

1片葉子46萬！肌壯型男「只賣3片」進帳百萬...他甜笑曝關鍵原因

狠甩冠軍！6歲娃「390億次」觀看數破紀錄　YouTube訂閱逾6580萬

88號琵嘴鷸再度造訪台南將軍濕地　鳥友歡迎遠來稀有嬌客！

鞋子破洞補了無數次捨不得丟　截肢嬤獲新鞋笑開懷

瘦子玩笑開大了！ 結果餐廳「被給一顆星」揪正還是GG…發文急求救

聖誕交換禮物好難？500元就能買到高顏值又實用的美妝清單

陳妍希「肉臉消風」四肢變超細！　最新45秒超瘦片曝光

上游廠商落跑！下游幫蓋北流「領不到錢」　柯文哲：工程最怕的問題

快訊／持不雅片恐嚇球星！劉嫌桃園羈押庭遭駁回　已拘提抵北檢

約會林映唯被拍...又爆和孫芸芸愛女「不單純」！　周興哲罕見動怒回應

桃園1工廠大火濃煙竄天際桃機現況曝　航班目前正常起降

南迴最後一哩路達成　蔡英文：縮短往來台東、屏東車程

國際熱門新聞

阿公阿嬤將2歲孫丟進火爐　爸媽見焦屍崩潰

13歲小弟鮮血狂噴慘死　染紅病房牆壁

男被丟下湖　雙腿遭螺旋槳絞碎

6歲萌YouTuber觀看數超過390億

1片葉子46萬！肌壯型男「只賣3片」賺百萬

護理師打疫苗「突倒地」畫面曝

超大！3公尺大王烏賊屍沖上岸

趙斗淳驚傳失蹤！警方無奈：隱私不便透露

美聯航「新冠患者」死在機上　乘客怒揭真相

川普狂開百年大殺戒　毒氣電椅吊死全批准

「新變種病毒株」傳播強70％！倫敦警報首升第4級

蘋果緩下單　緯創：不回應特定客戶事

聽外國廣播慘死！北韓船長「沒救了」...遭槍決亡

他暴斃慘死駕駛座！嬰孩懵懂伴屍

更多熱門

相關新聞

護理師打疫苗「突倒地」畫面曝

護理師打疫苗「突倒地」畫面曝

美國新冠疫苗日前開打，目前已有超拓27萬人接種，美國疾病管制中心表示，只有6人出現嚴重過敏反應。不過，田納西州一名護理師接種17分鐘後出席記者會，結果就在所有人面前當場暈倒，嚇壞現場群眾。

川普團隊內部爆矛盾！國防部交接拜登突喊停

川普團隊內部爆矛盾！國防部交接拜登突喊停

微軟：SolarWinds遭第2個駭客組織鎖定

微軟：SolarWinds遭第2個駭客組織鎖定

SNL版「拜登卸任了」！金凱瑞全文曝

SNL版「拜登卸任了」！金凱瑞全文曝

美14州疫苗配送短少爆怨！他道歉：我的錯

美14州疫苗配送短少爆怨！他道歉：我的錯

關鍵字：

北美要聞求婚

讀者迴響

熱門新聞

年收200萬女「聯誼」竹科男　急婚GG

台男上傳不雅照美國秒通報！網驚呆

逃不了疫情海嘯！2020全台熄燈飯店

好市多熱食區經典食物停賣　網全崩潰

阿公阿嬤將2歲孫丟進火爐　爸媽見焦屍崩潰

郭主義曾「負債」養大3孩…痛失愛女哭斷腸

郭書瑤「1分鐘床上激吻片」曝光

愛上離婚女房東　小鮮肉「曝近況」！網歪樓

陳建州一聽「范瑋琪聲音」　籃球場上哭翻！

考照魔王題！「汽機車到路口誰該禮讓」　超過一半答錯

小S激動快大哭！許老三「倒立咬金牌」得冠軍

即／桃機附近傳爆炸聲！黑煙秒竄天際　消防救援中

阿公載狗孫兜風！塞爆菜籃肉溢出

韋禮安唱一半突「崩潰大哭中斷演出」！

中將忘了一箱肉！ 車神小兵20分新店到苗栗

更多

最夯影音

更多
高爾宣坦言新北耶誕城唱到「很沮喪」　朋友虧：2020心最累男人

高爾宣坦言新北耶誕城唱到「很沮喪」　朋友虧：2020心最累男人
A-Lin高雄開唱「消瘦10KG又曬黑」！　她滿意陽光身材：是我很喜歡的樣子

A-Lin高雄開唱「消瘦10KG又曬黑」！　她滿意陽光身材：是我很喜歡的樣子

沙發驚見「黃金獵貓」媽超傻眼　巨大身軀趴扶手：想當貓不行嗎>

沙發驚見「黃金獵貓」媽超傻眼　巨大身軀趴扶手：想當貓不行嗎>

勇兔拍《婆婆》第一次體驗工作滿檔　黑澀會誰交往過敖犬？「我們不紅的怎知道」

勇兔拍《婆婆》第一次體驗工作滿檔　黑澀會誰交往過敖犬？「我們不紅的怎知道」

蕭敬騰自彈自唱《說好不哭》合作余文樂！　看林俊傑彈周杰倫歌曲…調皮「掀JJ帽子」

蕭敬騰自彈自唱《說好不哭》合作余文樂！　看林俊傑彈周杰倫歌曲…調皮「掀JJ帽子」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面