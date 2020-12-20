他趁女友熟睡「偷偷戴上戒指」驚喜求婚！　引爆網友論戰

▲麥可趁著女友熟睡時套上戒指求婚。（圖／翻攝臉書帳號Michael Mayorga）

記者吳美依／綜合報導

來自美國佛州男子麥可（Michael Mayorga）計畫向女友賈米拉（Jamilah Williams）求婚，苦思好幾周，卻始終想不出一個完美驚喜。他某天靈機一動，趁著凌晨5時對方睡覺時，將婚戒悄悄戴上，並將此事分享到社群媒體上。未料此舉卻引發網友論戰。

It's 5:00AMfor weeks now I been planning on how to pop the question.... you know all my moves and you are one very... 由 Michael Mayorga 發佈於 2020年12月9日 星期三

麥可在臉書發文表示，賈米拉對於他的一舉一動瞭若指掌，而且是個很難被驚喜取悅的人，但這天早上醒來後「將發現3個驚喜，一支充滿恭喜通知與訊息的手機、一只戴在手指上的戒指，以及一張妳絕不想PO上網的睡覺照片，驚喜吧！」，並向所有好友與追蹤者承諾，稍晚一定會公布女友的答案。

此貼文一出，立刻引發熱烈討論，目前已經累計33萬讚、23萬次分享。許多網友湧入留言恭喜，甚至大讚麥可簡直就是「天才」。但也有人擔心造成反效果，「如果她拒絕了，不是很尷尬嗎？」、「我希望你（早上）還活著」、「這件事太美好了！但她會因為這張照片大踹你的屁股」、「如果我男友PO我睡覺的照片，絕對不會舉辦任何婚禮」、「所以，她都還沒回覆就收到一連串祝賀？我不知道，我不喜歡這樣」。

▲賈米拉（Jamilah Williams）醒來以後感動不已，立刻答應求婚。（圖／翻攝臉書帳號Jamilah Williams）

幸好，賈米拉醒來後，對於驚喜感動不已，立刻答應男友求婚，並在臉書發文表示，「我願意！天啊，你真的讓我好驚喜。上帝派來這個真正愛我的男人，真是太棒了。麥可，我真的好愛你！」

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YESSSSSSSSS! God you literally just blew my Mind What God blessed no MAN could come between. God you are AMAZING to... 由 Jamilah Williams 發佈於 2020年12月9日 星期三

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