保險套戴緊緊還懷孕…愛妻生下「黑皮膚嬰」　老公才驚覺綠了！

▲妻子生下黑人小孩，丈夫才發現自己被戴綠帽。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者張方瑀／編譯

美國男子馬克（Mark）和妻子育有3名女兒，當妻子說不想再生時，他也欣然接受，並在每次的性行為中都戴好保險套。沒想到妻子還是突然有了身孕，他也認為總是會有意外，因此開心地等著孩子出生；結果當馬克走進產房時就完全嚇傻了，「很顯然地，我並不是孩子的父親，因為孩子很明顯是個黑人。」

根據《太陽報》報導，現年36歲的馬克和妻子安娜（Anna）育有3名女兒，一家人的感情非常好，夫妻倆更將彼此視為最好的伴侶和朋友。因此當安娜提出不想再生第4胎時，馬克也欣然接受，開始在每次的性行為中都戴好保險套，沒想到安娜還是突然懷孕了。

馬克有點驚訝，但也認為總有意外，因此開心地陪著安娜渡過孕期，準備迎接「小兒子」的到來。當預產期來臨，馬克陪同一起進產房，「過去3個孩子我都是這樣陪著她。」結果沒想到這小兒子卻給他一個大驚喜，「很顯然地，我並不是孩子的父親，因為孩子很明顯是個黑人，我們兩個都是白人，沒有任何非裔基因。」

▲馬克原本還期待小兒子的到來。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



安娜隨後也承認，她某天和朋友去酒吧，結果和一名黑人男子發生「不安全」的性行為，雖然兩人有交換電話號碼，但在發現懷孕後，男子就將電話封鎖不知去向。馬克說，「她試圖輕描淡寫，甚至希望可以一起扶養『我們的』孩子，但我真的不能和她在一起了。」

結果安娜的爸媽知道此事後，立刻要求兩人離婚，並將三名女兒的撫養權交給馬克。馬克說，「他父母是種族主義者，完全無法接受安娜生下黑人小孩，甚至揚言若不將孩子送養，就要和安娜斷絕關係。」父母心狠的作法，也讓馬克開始動搖。

網友則紛紛在底下留言表示，「她破壞了婚姻應該離婚，她的父母與你無關」、「她的父母有歧視不代表可以抵銷她的錯」、「為了彼此的孩子堅強離婚吧」、「替孩子堅強起來，絕不要回頭」。

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