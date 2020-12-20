護理師打新冠疫苗「突倒地不起」…瞬間畫面曝！　現場記者全嚇呆

▲護理師打完新冠疫苗受訪突昏倒。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合外電報導

美國新冠疫苗日前開打，目前已有超過27萬人接種，美國疾病管制中心表示，只有6人出現嚴重過敏反應。不過，田納西州一名護理師接種17分鐘後出席記者會，結果就在所有人面前當場暈倒，嚇壞現場群眾。

根據《紐約郵報》報導，田納西州護理師多佛（Tiffany Dover）17日在查塔努加紀念醫院（CHI Memorial Hospital）施打輝瑞疫苗後，隨即出席記者會接受訪問。多佛表示，她跟同事一直都在新冠肺炎小組工作，能夠得到接種機會他們都很興奮；結果話才說到一半，她突然臉色蒼白地說，「對不起，我覺得頭有點暈。」接著就突然暈過去。

Nurse Tiffany Dover faints on live tv 17 minutes after receiving the Pfizer COVID vaccine at a Tennessee hospital.



Dover says she has a condition where she often faints when she feels pain.pic.twitter.com/Yr7uxCatzm — Alex Salvi (@alexsalvinews) December 18, 2020

這幕嚇壞現場所有人，幸好站在後方的醫生迅速扶助她。不過，距離多佛施打完疫苗才17分鐘，就發生如此狀況，著實讓現場群眾都嚇壞了。多佛清醒後解釋，「我感覺到它（暈眩）突然襲來，瞬間有點暈頭轉向，不過現在感覺良好，手臂的疼痛也消失了。」據了解，多佛以前就曾有因疼痛而暈倒的紀錄。

美國疾病管制中心（CDC）指出，從14日開始截至19日上午，全美共接種超過27萬2000劑疫苗，僅有6人出現嚴重過敏反應，其中1人本身就有疫苗過敏病史，目前全數都已接受治療，觀察後續副作用，並無生命危險。另外首批接受疫苗的21.5萬人中，僅1.5％的人出現嚴重不適需就醫的狀況。

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