CNN：台灣潛艦可以「阻止中國攻擊」數十年！2大因素發揮關鍵作用

▲蔡英文總統主持台船公司高雄廠「潛艦國造廠區動土典禮」。（圖／翻攝自臺灣國際造船公司）

記者吳美依／編譯

台灣正式啟動「潛艦國造」計畫，加強自我防衛能力。CNN於20日報導指出，雖然長期而言，北京在軍事方面明顯佔上風，但台灣計畫打造的潛艦卻能夠阻止中國未來幾十年的攻擊。此外，台美政治關係與中國國家主席習近平的個人因素，也在這方面發揮關鍵作用。

CNN指出，潛水艇依然是位居領先地位的「隱形武器」，能對敵方艦隊造成重大傷害，並在海峽兩岸軍事議題中扮演重要角色。台灣「潛艦國造」將打造8艘潛水艇，第一艘預計2025年試航。總統蔡英文上月出席高雄的開工典禮時說，這是「歷史性里程碑」，「向世界展現台灣的強大意志」。

▲CNN深入分析台灣潛艦國造計畫指出，其實力能夠阻止中國未來幾十年的攻擊。（圖／記者林銘翰攝）



分析人士指出，台灣潛艦預計採用柴電（Diesel-electric）動力，在海面上使用柴油引擎，水面下使用長效鋰電子供電的超靜音電動馬達，比核潛艦更容易打造，成本也較低。此外，它能夠在水下安靜運行，潛伏於台灣海峽底部附近，突襲正往台灣方向航行的中國部隊，而解放軍的反潛作戰（ASW）單位卻難以偵查。

麻省理工學院國安研究計畫副主任、潛艇戰專家科特（Owen Cote）說，「中國的反潛能力很弱，而且在這些非常淺水又吵雜的水域中，聲學條件很艱難。即使對於日本、美國這些擁有先進反潛能力的國家來說，也是如此」。

台灣官員先前曾表示，希望美國協助提供潛艦需要的額外關鍵設備與系統。雖然目前仍不清楚，台灣潛艦將配備何種技術，但被預期可能融合華府軍售的MK-48魚雷或其他美日領先技術。

▲台灣首度打造大型潛艦。（圖／記者林銘翰攝）



報導提到，台灣首次打造排水量為2500-3000噸的大型潛水艇，國內造船業是否能夠勝任，仍有待觀察。

華府智庫「蘭德公司」（RAND Corp）高級國際防務研究員希斯（Timothy Heath）說，台灣在打造先進潛艦方面完全缺乏經驗，但若大膽假設此計畫成功，那些潛艦「將可能是相當先進且有效的」。

前美國海軍上校、夏威夷太平洋大學（HPU）分析師舒斯特（Carl Schuster）認為，台灣還有很多事物必須學習，8艘潛艦可能要到2030年代才能夠完全投入使用。

▲美國根據《台灣關係法》對台軍售。圖為F-16戰機在嘉義執行任務。（圖／翻攝AIT）



分析人士也表示，即使潛艦國造計畫延遲或失敗，台灣也有其他重要防禦措施，可以對抗中國軍事行動。

倫敦皇家聯合研究所（RUSI）學者考沙爾（Sidharth Kaushal）提到，台灣潛艦將成為對抗中國兩棲艦隊的另一種攻擊方式，但除此之外，台灣仍擁有多種反艦導彈，包括美國製造的魚叉導彈（Harpoon missile）、水雷與小型潛艦等等，「這些資產使得中國海軍艦隊的跨海峽航行變得非常危險，並在（解放軍）登陸之前，削弱中國軍隊」。

CNN指出，中國持續以驚人速度擴大軍事實力，解放軍過去幾個月也一直加大對台施壓與威脅，包括頻繁演習、派遣戰機前往台灣防空識別區、跨越海峽中線；但若想要擴大行動，任何一支艦隊都必須穿過台灣海峽，台灣潛艦也因此能夠發揮重大影響。

▲CNN指出，台美政治關係與中國國家主席習近平的個人因素，都對於台灣潛艦發展發揮關鍵作用。（圖／路透社）



值得注意的是，上述各種數據或資料皆尚未納入「政治」與「個人因素」，而這2點卻對於台灣潛艦發展發揮關鍵作用。

政治方面指的是台美關係。希斯表示，台灣潛艦國造的計畫，對於華府展現了重要信譽，「台灣打造潛艦與投資自我防衛的決心，使得美國官員更容易針對協助一個受中國攻擊的島嶼找到政治正當理由，因為台灣也在盡其所能保衛自己」。

希斯認為，美軍仍將必須出手保護台灣，「若沒有美國干預，中國最終很可能找到某種方式，壓制大部分或全部的潛艦」。

個人因素方面指的則是習近平。舒斯特認為，習近平是一個非常謹慎、工於心計的領導人，「威懾的意義在於，能夠說服他『發動攻擊的代價大於其承受能力』……潛艦強化了這種情況在未來20年持續存在的可能性」。

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