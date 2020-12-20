土耳其「加護病房大火」9名新冠患者慘死！　氧氣筒凌晨離奇爆炸

▲土耳其桑科大學醫院（Sanko University Hospital）發生氧氣瓶爆炸意外，釀成9死悲劇。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

全球新冠肺炎（Covid-19）疫情仍在蔓延中，土耳其南部加濟安泰普省（Gaziantep）卻發生一起悲劇事件。桑科大學醫院（Sanko University Hospital）加護病房的一個氧氣瓶19日凌晨突然爆炸，引發火災，導致9名病患死亡。

綜合BBC、《美聯社》與土耳其官媒《阿納多盧通訊社》（Anadolu Agency）報導，加護病房的氧氣瓶凌晨4時45分左右爆炸後，火勢很快就獲得控制，卻已經造成罹難悲劇，目前尚未通報人員受傷。

院方發布聲明表示，死者年齡介於56歲至85歲。據悉，至少一名死者是在轉院急救的途中宣告不治，同病房的另外14名病患已經被轉移被附近醫院，繼續接受治療。

總統府發言人卡林（İbrahim Kalın）表示，希望傷者與加濟安泰普省早日康復。衛生部長克扎（Fahrettin Koca）與加省長也先後證實此消息。省長辦公室在聲明中寫道，「當局已經採取必要措施」，並向受害者家屬表示哀悼。相關單位也正在調查爆炸原因。

根據約翰．霍普金斯大學（JHU），截至台灣時間12月20日中午12時45分鐘左右，土耳其累計200萬4285例確診，1萬7851人染疫死亡。政府數據顯示，全國加護病房住床率高達74％，但醫療協會認為此數字實際上應該更高。

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