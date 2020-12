SNL版「拜登卸任了」！金凱瑞重磅宣布向前走　官方回文感謝

記者張靖榕/綜合外電報導

今年美國總統大選辯論,川普與拜登的「中二式吵嘴」鬧出國際笑話,美國長青節目《周六夜現場》(Saturday Night Live,SNL)也邀請到知名演員金凱瑞(Jim Carrey)與亞歷鮑德溫(Alec Baldwin)分別扮演兩人搞笑。不過金凱瑞19日在推特上宣布結束演出拜登一角,要繼續向前走了。

《周六夜現場》(以下簡稱SNL)在大選前請來金凱瑞與亞歷鮑德溫對台,並與金凱瑞敲定連續6周扮演拜登的角色。身為SNL版拜登的金凱瑞,也因精湛入微、笑點頻發的表現而登上各國新聞媒體,他和SNL版川普對嗆一時成為人們茶餘飯後的談資。

▲此為拜登本尊,而金凱瑞飾演的拜登則為人津津樂道。(圖/路透)

隨著時間過去,14日選舉人團投票在未跑票情況下,正式確認拜登以306張票勝過川普的232張票,確定即將於明年1月20日入主白宮。現年58歲的金凱瑞也於美東時間19日在推特上發文表示,「儘管我的『任期』本來只該有6個禮拜,我還是很開心能被選為你們的SNL版總統…戲劇界的最高職位。我想要抱著拜登選贏是因為我模仿的超猛的心情向前走。我只是眾多引以為傲的人之一,為SNL版拜登加油!」

1975年10月11日開播至今長達45年的SNL官方,也很快在官方分享金凱瑞的推文並回覆,「金凱瑞感謝你在重要的時刻出現」。

Jim Carrey is done playing Joe Biden on Saturday Night Live. https://t.co/c99uotFEEn pic.twitter.com/eLhZmY8pp0