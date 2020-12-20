　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美14州疫苗配送短少爆怨！　「神速行動」最高長官道歉：都是我的錯

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼輝瑞疫苗已在美國進行分發，醫護人員預先演練接種注意事項。（圖／路透）

▲疫苗配送流程考驗各層人員協調，包括計畫的最高執行長官。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國輝瑞疫苗（Pfizer）已經分發，莫德納（Moderna）也即將跟上，當前卻出現多州收到的疫苗數量短少，與聯邦政府原定配送數量不同的情況。對此，疫苗「神速行動」（Operation Warp Speed）最高執行長官波爾那（Gustave Perna ）坦承，「不是誰的錯，都是我的錯」，並承諾會盡速改進，將各州疫苗量補足。

BBC報導，目前美國至少14個州的州長已經抱怨，預定抵達的疫苗數量與實際抵達的數量差太多。波爾那於美東時間周六（19日）在電話簡報上，將這件事歸咎於自己個人的責任與溝通錯誤。

波爾那說是他把些他以為數量已經準備妥當的疫苗送出去，「預測表是我批准的，配送是我批准的，整個流程完全沒有問題。這不是輝瑞的問題，也不是莫德納的問題。我做錯了，我正在調整。我會調整好然後我們就可以繼續向前走。」

《紐約時報》將14個疫苗數量出包的州列出來，當中包括紐約州、加州、紐澤西與密西根、華盛頓州等。華盛頓州長因斯利（Jay Inslee）在推特上斥責聯邦政府，「我們需要精確、能預測數量的計畫，以及確保事情能夠實行。」密西根州長惠特默（Gretchen Whitmer）也說白宮在「拖慢整個流程」。

第一批大規模施打的對象為前線醫護人員，以及年長者等高風險族群，目前已施打人數為12萬8000人，預定第一波施打人數是290萬人，明年第一季則要達1億人。

ET快訊
「超大咖女神」喬裝服務生沒人認出！她一開口飆歌…7男星石化驚
男大生上傳不雅照！美國秒通報台灣　網震驚：FBI WARNI
「車神小兵」為了中將一箱肉！ 　新店追到苗栗只花20分鐘
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美14州疫苗配送短少爆怨！　「神速行動」最高長官道歉：都是我的錯

美25.3兆紓困案卡國會！　兩黨促周末盡速通過：就要達成共識了

莫德納疫苗周一開打！估計配送逾3700多處地點　擴大輝瑞涵蓋範圍

以色列總理率先接種疫苗　電視實況轉播：鼓勵大家一起來

川普又避開俄羅斯！　淡化政府機構大規模遭駭：也有可能是中國

《紐時》披露「內部文件」：中共嚴控媒體報導疫情　影響國際輿論

WHO：確定可取得20億劑疫苗　貧窮國家明年初開始施打

泰國單日突爆548例確診！3月以來最多　「海鮮市場」本土病例蔓延　

「新變種病毒株」傳播強70％！倫敦警報首升第4級　耶誕連假取消

印度廠暴動！蘋果暫緩下單　緯創：不回應「特定客戶」相關內容

高爾宣坦言新北耶誕城唱到「很沮喪」　朋友虧：2020心最累男人

勇兔拍《婆婆》第一次體驗工作滿檔　黑澀會誰交往過敖犬？「我們不紅的怎知道」

蕭敬騰自彈自唱《說好不哭》合作余文樂！　看林俊傑彈周杰倫歌曲…調皮「掀JJ帽子」

球星不雅片風破！2男嫌上銬現身　警查獲3行動硬碟

A-Lin高雄開唱「消瘦10KG又曬黑」！　她滿意陽光身材：是我很喜歡的樣子

職籃球員不雅影片瘋傳！　陳建州：盡最大努力保護球員

神救援！伯鹹豬手飄移鄰座女生　正義乘客「帥氣跺腳」強行逼退

美容結束「孤單坐角落」等家長接　紅貴賓委屈看窗外...見媽秒燦笑

網愛逼球星自慰！正妹真身「2男嫌」上銬現身　警查獲3行動硬碟

沙發驚見「黃金獵貓」媽超傻眼　巨大身軀趴扶手：想當貓不行嗎>

美14州疫苗配送短少爆怨！　「神速行動」最高長官道歉：都是我的錯

美25.3兆紓困案卡國會！　兩黨促周末盡速通過：就要達成共識了

莫德納疫苗周一開打！估計配送逾3700多處地點　擴大輝瑞涵蓋範圍

以色列總理率先接種疫苗　電視實況轉播：鼓勵大家一起來

川普又避開俄羅斯！　淡化政府機構大規模遭駭：也有可能是中國

《紐時》披露「內部文件」：中共嚴控媒體報導疫情　影響國際輿論

WHO：確定可取得20億劑疫苗　貧窮國家明年初開始施打

泰國單日突爆548例確診！3月以來最多　「海鮮市場」本土病例蔓延　

「新變種病毒株」傳播強70％！倫敦警報首升第4級　耶誕連假取消

印度廠暴動！蘋果暫緩下單　緯創：不回應「特定客戶」相關內容

前紅襪老隊長瓦利泰克確診！　妻子曝近況：自我隔離中

奴才忙黏毛！　萌貓湊熱鬧磨蹭滾輪「露銷魂臉」：別停～朕還要

企排／極速超跑首從台電拿下一局　愛山林遭中纖逆轉要增互動

豐原路霸一條街！女騎士「停格子」遭趕　機車行秒放垃圾桶占位

飲食遵循168、186、52是什麼密碼？營養師揭密間歇性斷食

美14州疫苗配送短少爆怨！　「神速行動」最高長官道歉：都是我的錯

蘭蔻「小黑瓶」加大版超殺5380元→3511元　年底搶一波絕不後悔

球哥外圍能力穩定提升　資深射手：我每天都叫他出手！

機車有「主動定速＆盲點偵測」更安全？網：遇到腦殘也沒用

坐骨神經痛就是長骨刺？　初期症狀像腰痛　日常5個動作要少做

戲精汪聽到「看醫生」秒裝暈　癱軟躺柏油路網笑：根本醉漢

國際熱門新聞

阿公阿嬤將2歲孫丟進火爐　爸媽見焦屍崩潰

男被丟下湖　雙腿遭螺旋槳絞碎

13歲小弟鮮血狂噴慘死　染紅病房牆壁

超大！3公尺大王烏賊屍沖上岸

美聯航「新冠患者」死在機上　乘客怒揭真相

川普狂開百年大殺戒　毒氣電椅吊死全批准

趙斗淳驚傳失蹤！警方無奈：隱私不便透露

蘋果緩下單　緯創：不回應特定客戶事

他暴斃慘死駕駛座！嬰孩懵懂伴屍

「新變種病毒株」傳播強70％！倫敦警報首升第4級

聽外國廣播慘死！北韓船長「沒救了」...遭槍決亡

賣光家產買比特幣　4年後現況曝

泰國單日突爆548例確診！「海鮮市場」本土病例蔓延

《紐時》披露：中共嚴控媒體報導疫情

更多熱門

相關新聞

美25.3兆紓困案卡國會！　兩黨促周末盡速通過

美25.3兆紓困案卡國會！　兩黨促周末盡速通過

美國國會紓困案延宕至今，原先總額破兆的預算討論如今只剩下9000億美元（約新台幣25.3兆元）；然而國會兩黨仍因部分歧見難以達成共識，導致全美人民已經數月苦等不到紓困。這個周末兩黨均表態想要盡速通過該案，因為怕雙方在聯準會（Fed）貸款規則上的分歧，又會拖慢紓困案的腳步。

莫德納疫苗周一開打！估配送逾3700多處地點

莫德納疫苗周一開打！估配送逾3700多處地點

以色列總理率先接種疫苗　喊話全國響應

以色列總理率先接種疫苗　喊話全國響應

川普「政府遭駭」又避責俄國：也可能是中國

川普「政府遭駭」又避責俄國：也可能是中國

WHO取得20億劑疫苗　貧窮國家明年初施打

WHO取得20億劑疫苗　貧窮國家明年初施打

關鍵字：

美國北美要聞疫苗

讀者迴響

熱門新聞

好市多熱食區經典食物停賣　網全崩潰

年收200萬女「聯誼」竹科男　急婚GG

阿公阿嬤將2歲孫丟進火爐　爸媽見焦屍崩潰

郭主義曾「負債」養大3孩…痛失愛女哭斷腸

台男上傳不雅照美國秒通報！網驚呆

逃不了疫情海嘯！2020全台熄燈飯店

愛上離婚女房東　小鮮肉「曝近況」！網歪樓

陳建州一聽「范瑋琪聲音」　籃球場上哭翻！

科羅旺最快今成颱　全台周一變天！清晨11.8度新低溫

蘋果宣布：暫緩下新單給緯創

扮正妹騙球星自慰　2嫌聲押禁見

韋禮安唱一半突「崩潰大哭中斷演出」！

小S激動快大哭！許老三「倒立咬金牌」得冠軍

小三舌頭好忙！她破人夫「叢林障礙」

即／郭主義「愛女輕生亡」　小女兒發80字聲明

更多

最夯影音

更多
高爾宣坦言新北耶誕城唱到「很沮喪」　朋友虧：2020心最累男人

高爾宣坦言新北耶誕城唱到「很沮喪」　朋友虧：2020心最累男人
勇兔拍《婆婆》第一次體驗工作滿檔　黑澀會誰交往過敖犬？「我們不紅的怎知道」

勇兔拍《婆婆》第一次體驗工作滿檔　黑澀會誰交往過敖犬？「我們不紅的怎知道」

蕭敬騰自彈自唱《說好不哭》合作余文樂！　看林俊傑彈周杰倫歌曲…調皮「掀JJ帽子」

蕭敬騰自彈自唱《說好不哭》合作余文樂！　看林俊傑彈周杰倫歌曲…調皮「掀JJ帽子」

球星不雅片風破！2男嫌上銬現身　警查獲3行動硬碟

球星不雅片風破！2男嫌上銬現身　警查獲3行動硬碟

A-Lin高雄開唱「消瘦10KG又曬黑」！　她滿意陽光身材：是我很喜歡的樣子

A-Lin高雄開唱「消瘦10KG又曬黑」！　她滿意陽光身材：是我很喜歡的樣子

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面