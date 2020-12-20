美14州疫苗配送短少爆怨！　「神速行動」最高長官道歉：都是我的錯

▲疫苗配送流程考驗各層人員協調，包括計畫的最高執行長官。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國輝瑞疫苗（Pfizer）已經分發，莫德納（Moderna）也即將跟上，當前卻出現多州收到的疫苗數量短少，與聯邦政府原定配送數量不同的情況。對此，疫苗「神速行動」（Operation Warp Speed）最高執行長官波爾那（Gustave Perna ）坦承，「不是誰的錯，都是我的錯」，並承諾會盡速改進，將各州疫苗量補足。

BBC報導，目前美國至少14個州的州長已經抱怨，預定抵達的疫苗數量與實際抵達的數量差太多。波爾那於美東時間周六（19日）在電話簡報上，將這件事歸咎於自己個人的責任與溝通錯誤。

波爾那說是他把些他以為數量已經準備妥當的疫苗送出去，「預測表是我批准的，配送是我批准的，整個流程完全沒有問題。這不是輝瑞的問題，也不是莫德納的問題。我做錯了，我正在調整。我會調整好然後我們就可以繼續向前走。」

《紐約時報》將14個疫苗數量出包的州列出來，當中包括紐約州、加州、紐澤西與密西根、華盛頓州等。華盛頓州長因斯利（Jay Inslee）在推特上斥責聯邦政府，「我們需要精確、能預測數量的計畫，以及確保事情能夠實行。」密西根州長惠特默（Gretchen Whitmer）也說白宮在「拖慢整個流程」。

第一批大規模施打的對象為前線醫護人員，以及年長者等高風險族群，目前已施打人數為12萬8000人，預定第一波施打人數是290萬人，明年第一季則要達1億人。