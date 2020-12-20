莫德納疫苗周一開打！估計配送逾3700多處地點　擴大輝瑞涵蓋範圍

▲莫德納疫苗即將開打。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國生技公司莫德納（Moderna）繼輝瑞（Pfizer）之後，於美東時間周六（19日）已開始執行分發，配送地點規劃達3700多處，預計周一（22日）展開施打。美國本周連續通過輝瑞與莫德納疫苗的同時，全球確診人數也突破7500萬人，英國發現新變重病毒株，美國病死數已超過31.5萬人。

路透社報導，莫德納在19日已將疫苗從藥廠遷移至儲存倉，好讓醫療物資配送公司「麥凱森」（McKesson）進行疫苗配送。美國陸軍四星上將、疫苗「神速行動」（Operation Warp Speed）最高執行長官波爾那（Gustave Perna ）在記者會上表示，工人已展開疫苗分裝和上車，美東時間周日（20日）就會進行配送，最快22日會為前線醫護人員注射疫苗。

配送疫苗需要花上大把力氣，除了必須冷凍儲存，貨車上路後還得有護衛隨行，包括法警在內。莫德納的疫苗於18日取得美國食品與藥物管理局（FDA）的緊急授權，預計配送逾3700處地點，此舉將會大大增加自14日上路的輝瑞疫苗所涵蓋的範圍，注射對象也以前線醫護人員，以及年長者、高風險族群優先施打。

與此同時，美國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例累計1759萬2999例，占全球23％，相當於每4到5名染疫者中，就有一名美國人；31萬5312死，占全球18.7％，相當於將近每6名染疫致死的病患中，就有一名美國人。