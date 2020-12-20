《紐時》披露「內部文件」：中共嚴控媒體報導疫情　影響國際輿論

▲武漢自4月8日解除封城。（圖／路透社）

文／中央社台北20日電

《紐約時報》19日引用中共官方3200 多條指示、1800多份備忘錄、文件，披露當局自年初以來，如何管制中媒報導新冠肺炎疫情，包括1月初開始嚴控疫情資訊、對「吹哨人」李文亮之死消音等。

據報導，一個自稱「揭秘中共」（C.C.P. Unmasked）的駭客組織向《紐約時報》（The New York Times）與普立茲獎（Pulitzer Prize）常勝軍、非盈利新聞機構ProPublica提供上述文件。

報導提到，這些文件來自浙江省杭州市互聯網信息辦公室，以及中國雲潤大數據服務有限公司的內部文件和電腦代碼。雲潤所開發的軟體被地方政府用來監控網路討論和管理大量線上評論。

上述資料顯示，中國網路監管部門今年1月第一週就開始控制疫情資訊，要求新聞網站只能採用政府口徑，不准將2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情與2002年的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）相提並論。

這些指示還包括「積極影響國際輿論」，以及指導地方新聞網站推廣特定文章，哪些連結應該出現在新聞網站首頁、要放多久，甚至哪些標題應該用黑體，並且要求媒體不應宣傳有關疫情的負面新聞，必須突出前線醫務人員的英勇努力、共產黨員的重要貢獻等。

報導提到，武漢中心醫院醫師李文亮2月病逝後，人們的情緒噴湧而出，當局面臨社群媒體失控的危險。

李文亮在去年底COVID-19疫情爆發之初，透過通訊軟體群組向親友示警，卻被控「散布謠言」遭警方訓誡，隨後於今年初染疫，2月7日病逝。

此事引起中國海內外強烈迴響，無數人湧入李文亮的微博帳號留言，並將他視為當局打壓言論自由、隱匿疫情的犧牲者。

報導表示，雖然當局有限度地允許李文亮微博的留言，但仍將李文亮母親含淚受訪的影片認定為「煽動輿論情緒」。各地網信辦更接到指示，「重點關注網上點蠟燭、戴口罩、全黑圖等搭樓式的炒作動向」。

隨後，大量網上紀念活動開始消失，還有數人因動員保存遭刪除的網路內容，而被警方拘捕。

報導引述杭州一個城區的官員報告稱，當時發動網評員跟評、引導4萬餘人次，「有效消除市民恐慌心理」；另一個縣城的工作人員則宣稱嚴厲打擊「謠言」，16人遭警方調查、14人被警告、2人被拘留。

報導還提到，即便李文亮帶來的情感衝擊已漸漸消退，杭州網信辦3月12日仍向下屬部門發布一份針對網路平台的國家新規，其中要求地方網信部門成立專項組，對當地網站進行日常檢查，發現有違規行為，要「及時督促整改」。

報導指出，杭州網信辦為此更建立一項季度記分卡，評估當地網路平台對內容的管理情況。每個網站在季度開始時都獲得100分，若文章或評論監管出現漏洞，都將被扣分，表現出色則可以加分。

季度成績報告稱，在2020年第一季，有兩家地方網站因「發布涉疫情違規信息」各被扣除10分；一家政府入口網站因在疫情期間「主動參與輿情引導」而獲得額外的2分。

報導表示，紐時和ProPublica針對上述披露資料進行了獨立查證，其中部分文件則是由追蹤中國網路管制的網站「中國數字時代」（China Digital Times）另外獲得。

但截至發稿，不論是中國官方或雲潤公司都未對此事置評。