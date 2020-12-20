泰國單日突爆548例確診！3月以來最多　「海鮮市場」本土病例蔓延　

▲泰國疫情陡升。（圖／路透）

文／中央社記者呂欣憓曼谷19日專電

泰國衛生部今天宣布，距離曼谷約2小時車程的龍仔厝府新增超過500起新冠肺炎病例，這是疫情爆發以來，泰國單日新增最多病例。龍仔厝府當局立即宣布宵禁，各界嚴陣以待。

泰國衛生部17日宣佈，龍仔厝府（Samut Sakorn）一名在海鮮市場工作的泰國女子被檢測出2019冠狀病毒（COID-19）疾病，這名女子從今年3月以來沒有離開過泰國，因此被判定為本土病例。

衛生部隨後篩檢1192位在海鮮市場工作或是和海鮮市場工作人士有密切接觸的人，衛生部今天晚間舉行記者會指出，確診人數高達516 位，另外自費篩檢發現確診32 位，累計 548 個本土病例，大部分為外籍勞工，其中多數為無症狀感染者。

泰國今年1月出現新冠肺炎病例，最高紀錄是3月底，曾經單日新增188例，不過隨後疫情控制得宜，從今年5月底開始一直到10月底單日新增多在30例以下。今天一口氣宣佈新增548例，是單日新增最多的數字。

衛生部宣佈這項消息後，龍仔厝府當局立即宣佈從12月19日凌晨起到1月3日，每天晚間10時至隔凌晨5時實施宵禁，同時間關閉遊樂場、體育場、托育中心、百貨公司、電影院、健身房、美容院等容易聚集人潮的地方，學校和補習班也要停課。