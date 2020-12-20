印度廠暴動！蘋果暫緩下單　緯創：不回應「特定客戶」相關內容

▲蘋果調查緯創印度廠暴動事件，初步結果出爐後，決定暫緩下單。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

台灣科技巨頭緯創在印度卡納塔卡省（Karnataka）納爾薩普爾（Narsapur）的iPhone工廠，12日發生員工暴動砸廠的事件。蘋果公司（Apple）經過初步調查後，決定暫緩下單，緯創對此表示暫不回應相關內容。

《路透社》引述蘋果的聲明，初步的稽查顯示，緯創卡納塔卡省廠房之所以發生暴動毀損事件，是因為違反蘋果「供應商行為準則」，而緯創並未執行適當的工時管理流程，導致延誤發放部分員工10月和11月的薪資，蘋果未來將持續監督緯創糾正行動的進展。

儘管蘋果發布的只是初步調查結果，但是《路透社》採訪了6名員工的反應，證實了員工對資方感到不滿，另外工會方面也批評國家對於資方的態度軟弱，沒有對弱勢的勞工表達同情。

根據《中央社》報導，蘋果公司（Apple）將暫緩下新訂單給代工廠緯創，直到緯創對發生暴動的印度廠採取改善行動。緯創今天表示，不予回應特定客戶相關內容。

緯創於印度發出聲明指出，承認在調查印度納爾薩普爾工廠後發現，部分員工未正確或準時獲得薪資。緯創對此表示遺憾，向所有員工致歉，用來管理勞務公司和支付薪資的部分流程需要強化與更新，已採取即時行動來修正，並設立多語言申訴熱線，讓所有員工可以匿名反映任何可能遇到的問題，以確保類似事件不再發生。

►速乾涼爽平口褲3件特價499