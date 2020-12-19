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台灣自由指數「大躍進」！美加智庫評10年進步最多...香港將惡化

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▲▼美加智庫評比，台灣10年內進步迅速。（圖／達志影像）

▲美加智庫評比，台灣10年內進步迅速。（圖／達志影像）

文／中央社華盛頓18日綜合外電報導

美國及加拿大智庫發表「人類自由指數」報告，台灣在162個受評比的對象之中排在第19名，自2008年開始評比以來，是進步最多的5者之一。

美國華府智庫「卡托研究所」（Cato Institute）與加拿大「菲沙研究所」（Fraser Institute）共同發表2020年「人類自由指數」（The Human Freedom Index）報告。

卡托研究所表示，這份報告自2008年開始製作人類自由指數排名，於2018年評估了162個國家或地區，這是有足夠資料進行評比的最近一年。

指數從0到10，數字愈大意味自由程度愈高，2018年所有國家的平均指數為6.93，自2008年以來，全球平均自由指數下降了0.04。

根據最新報告，人類自由指數最高的前10名為紐西蘭、瑞士、香港、丹麥、澳洲、加拿大、愛爾蘭、愛沙尼亞、德國、瑞典。

▲▼美國及加拿大智庫發表「人類自由指數」報告，台灣排第19名。（翻攝自卡托研究所官網）

▲美國及加拿大智庫發表「人類自由指數」報告，台灣排第19名。（翻攝自卡托研究所官網）

台灣這次排在第19名，在亞洲僅次於第3名的香港及第11名的日本。中國排在第129名。

報告指出，自2008年以來，人類自由指數進步最多的是斯里蘭卡、緬甸、辛巴威、台灣和多明尼加共和國。

今年報告未對台灣的自由狀況多加分析，但提到香港時表示，考量到自由與民主之間的關係，或許會很意外，實施「一國兩制」、從未享有完全自由的香港排名這麼高。

報告指出，香港的獨特性在於在未轉型為民主制度下，長期享有高度經濟自由，以及個人自由和收入；然而，中國共產黨對香港干預漸多，包括侵害新聞自由及司法系統獨立，在在解釋了香港的人類自由指數及排名何以自2008年起下滑，尤其是在個人自由一項。香港的個人自由指數從2008年的9.00跌到2018年的8.53。

▲▼美國及加拿大智庫發表「人類自由指數」報告，地圖上顏色深淺代表這個國家自由度多寡。（翻攝自卡托研究所官網）

▲根據「人類自由指數」報告，地圖上顏色深淺代表這個國家自由度多寡。（翻攝自卡托研究所官網）

由於這份報告是根據2018年資料做成，因此未能反映出北京政府在2019年、2020年對香港加緊箝制，例如強推「香港特別行政區維護國家安全法」。

但報告提到，預期香港的自由將明顯惡化，特別是在言論自由、法治、集會結社自由及公民社會方面。

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