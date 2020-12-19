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疫情爆發難出國！南韓檢疫人員「想念蚵仔煎」...淚：好想去台灣

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▲▼南韓仁川國際機場，旅客須繳交申報表，並接受篩檢與隔離。（圖／達志影像）

▲南韓仁川國際機場，旅客須繳交申報表，並接受篩檢與隔離。（圖／達志影像）

文／中央社記者廖禹揚首爾19日專電

2019 冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情蔓延全球，各國海關成為擋下境外移入病例的要角，公務以外的海外旅遊幾乎不可能，讓海關人員不禁大嘆：「好想出國、好想去台灣！」

入冬之際，中央社記者踏入韓國國門，在通過檢疫時因體溫超過攝氏38.5度而被攔下，經過一番例行問診，也許是因記者在機上穿著隔離衣太熱，體溫遲遲無法降下，因此被要求在機場隔離至採檢結果出爐。

在等候分配隔離場所的空檔，其中一名負責在檢疫處巡查的海關人員主動搭話：「你吃蚵仔嗎？」原來，他曾在國立台灣師範大學學過中文，對台灣的蚵仔煎念念不忘。

說著，他也開始向旁邊負責問診的檢疫人員宣傳台灣食物多好吃、海產多新鮮，「而且台灣人對韓國人真的很親切！」說得同事們都忍不住大嘆，「好想去台灣啊」，相約再次開放旅遊後要一起到台灣大啖美食。

受惠於赴台取景的韓國綜藝節目，台灣在韓國的認知度及來台韓國旅客人次都有顯著成長。根據交通部觀光局觀光統計資料庫，2019年訪台韓國旅客及訪韓台灣旅客分別都超過120萬人次。

觀光局原看好今年訪台韓國旅客人次再創新高，不料卻爆發新冠肺炎，國際旅遊停滯，各國觀光業也大受衝擊；而囿於韓國國內疫情，也難以舉辦關於台灣觀光的宣傳活動。

不過，從韓國海關人員的反應看來，疫情若能成功獲得控制，解除旅遊禁令後，可能有不少韓國人會選擇到距離較近且疫情相對不嚴重的台灣旅遊，值得台灣旅遊業者「超前部署」，掌握疫情後第一波商機。

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南韓現行防疫措施
首都圈（第2.5階段）：直推銷業、卡啦OK、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施皆禁止營業；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳晚間9時以後只開放外送與外帶；咖啡廳與無人咖啡廳不開放入座；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所禁止一切聚會與共食；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧19至28日禁止營業。

非首都圈（第2階段）：直推銷業、卡啦OK、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施開放營業至晚間9時，禁止開放飲食；電影院、網咖、美容與理髮院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；超商、商店、百貨公司須義務佩戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所只開放現場20%座位以內人數參與禮拜；滑雪場晚間9時以後禁止營業。

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