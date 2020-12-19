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台裔市長牽線　蕭美琴加州分享台灣防疫經驗：不是魔術

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▲▼台美國會議員聯誼會成立大會,駐美代表蕭美琴。（圖／記者李毓康攝）

▲駐美代表蕭美琴。（圖／記者李毓康攝）


文／中央社

駐美代表蕭美琴今天向加州20多位市長線上演說，分享台灣防疫成功經驗。促成此事的約巴林達（Yorba Linda）台裔市長黃瑞雅表示「為台灣感到驕傲」。

加州市長聯盟（California Mayors Coalition） 由加州60多個地方城市市長組成，疫情期間集結力量為中小城市發聲，向州政府爭取權益。在黃瑞雅的牽線下，蕭美琴今天在例會上發表30分鐘簡報。

台灣出生、美國長大的黃瑞雅（Peggy Huang）除了是民選市長，也是現任加州副檢察長。約巴林達位在加州橘郡，人口約6萬人，黃瑞雅自2014年當選市議員後，兩度擔任市長。她向中央社表示，疫情開始至今台灣表現傑出，卻沒有得到應有的關注，希望藉由蕭美琴的演講，讓美國民選官員學習台灣經驗，「市長們都很想知道，如何讓商家保持營業、讓孩子照常上學」。

蕭美琴在30分鐘演說中強調，台灣從2003年嚴重急 性呼吸道症候群（SARS）疫情得到教訓，這次成功控制疫情，憑藉「不是什麼單一的魔術方程式」而是政府民間各部門合作。

蕭美琴分享包括24小時輪班生產的口罩國家隊；政府運用科技分配口罩；疫情指揮中心傳達正確防疫觀念，使用簡明訊息打破謠言，凝聚民眾合作意識；嚴格落實的入境隔離，使得2300萬人維持正常生活等。

蕭美琴說：「台灣是最好的範例，證明民主國家能夠成功克服疫情，打破只有專制國家可以控制疫情這樣的迷思。」 身為民選官員，黃瑞雅從蕭美琴的演講學到，落實隔離與追蹤接觸史的重要；其次，政府可以運用創意傳達正確訊息，像是行政院長蘇貞昌「咱只有一粒卡臣」（我們只有一個屁股）貼圖以及用柴犬示範社交距離等。

黃瑞雅的丈夫是醫師，在第一線面對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病患。她從丈夫口中了解，病患染疫非常痛苦，她常呼籲市民「戴上口罩可能呼吸不順，總比染上病毒完全不能呼吸好」。

儘管美國疫情惡化，社會各界仍不斷努力對抗疫情。黃瑞雅表示，第一批疫苗抵達加州後，她丈夫和許多醫療人員已優先注射，加州橘郡明年3月可望開放民眾施打。橘郡正運用科技抗疫，近期將推出手機應用程式，協助居民整合檢測、就醫、疫苗、隔離等資訊。

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