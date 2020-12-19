南韓看守所爆群聚感染！184人染新冠...前總統李明博篩檢報告出爐

▲南韓首爾東部看守所傳出184人染上新冠肺炎。（圖／翻攝自南韓法務部官網）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情日益嚴峻，單日確診數連續4天突破千人大關，首爾東部看守所更是有高達184名囚犯在篩檢後確診，因涉嫌貪汙收賄、濫權、逃漏稅等16項罪名而在內服刑的前總統李明博也接受篩檢，結果為陰性。

根據《韓聯社》引述防疫當局與法界消息人士今（19）日說法，首爾東部看守所（서울동부구치소）於18日針對2400多名囚犯進行新冠篩檢，其中竟然高達184人被診斷感染新冠肺炎，不過李明博的篩檢結果則呈現陰性。

先前光州曾傳出有監獄發生群聚感染！報導指出，首爾東部看守所早在15日時便傳出有14名職員確診，而之後的確診案例大部分發生在關押新進囚犯的舍房，研判是篩檢過程中未檢測出無症狀感染者，才會造成病毒短時間內在看守所急遽散播。

▲南韓前總統李明博進入首爾東部看守所服刑，篩檢結果呈陰性。（圖／達志影像）

為預防新冠肺炎，一般新進囚犯在入獄時會先經過2周隔離，若無相關症狀，會住進原先安排入住的舍房。目前南韓法務部決定，將確診的囚犯隔離後，關閉該棟舍房，並進行消毒與防疫作業。

據悉，李明博10月29日在大法院（最高法院）終審被判處17年有期徒刑，11月2日進入首爾東部看守所服刑。

南韓防疫當局19日共通報1053例新增確診者，其中1029例為境內感染，24例為海外感染。目前南韓共累計48570例確診、659例死亡。

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南韓現行防疫措施

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非首都圈（第2階段）：直推銷業、卡啦OK、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施開放營業至晚間9時，禁止開放飲食；電影院、網咖、美容與理髮院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；超商、商店、百貨公司須義務佩戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所只開放現場20%座位以內人數參與禮拜；滑雪場晚間9時以後禁止營業。

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