他載全家出門「暴斃」慘死駕駛座！嬰孩懵懂伴屍　2幼兒逃路邊哭吼

▲馬來西亞一名男子載著全家出門，未料暴斃身亡。（示意圖／免費圖庫pixabay）



記者吳美依／綜合外電報導

馬來西亞18日發生一起悲劇事件。一名男子開車出門，臨停路邊，卻疑似心臟病發作，在駕駛座上斷氣身亡。他的2名年幼兒子見狀，嚇得開門下車，在大街上哭喊。仍在襁褓中的嬰孩則一臉懵懂，躺在父親的遺體旁邊。

綜合MiLo SuaM、《中國報》等外媒報導，一名日籍女子走在吉隆坡孟沙地區（Bangsar）街上，發現2名男童竟在路邊哭泣，立刻上前詢問發生什麼事，卻因為語言不通，無法了解狀況。

Kanak-kanak menangis minta tolong, ayah meninggal dunia dalam kereta akibat serangan jantung https://t.co/LW10zmeQnr — MiLo SuaM (@milosuam) December 19, 2020

日籍女子焦急等待路人經過，終於找到熱心人士協助，經過翻譯才知道，孩子們竟在哭喊「爸爸死了」，嚇得趕緊呼叫救護車。醫護人員趕到現場後，發現一名男子坐在駕駛座，已經身亡，旁邊還有一名嬰孩乖巧地躺在嬰兒床上。

據悉，死者載著全家前往班台醫院，他臨停路邊，與3個孩子留在車上，等待太太入內辦事，在此期間卻不幸猝逝。

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