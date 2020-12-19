馬達加斯加出土！「和恐龍同期」哺乳動物化石　專家：來自外太空

▲馬達加斯加發現和恐龍同期的哺乳動物化石。（圖／路透）



實習記者周依儒／綜合報導

古生物研究人員日前在馬達加斯加附近發現一具約6600萬年前的哺乳動物化石，生存年代大約和恐龍、巨型鱷魚差不多；特別的是，這隻哺乳動物的臼齒卻和一般的不同，他們也驚奇表示，「牠的臼齒根本來自外太空！」據了解，這隻哺乳動物大約生活在當時的岡瓦納大陸，後因隕石撞擊和恐龍一起滅絕。

根據CNN報導，研究人員將此生物命名為「Adalatherium hui」，Adalatherium的意思結合了馬達加斯加語中的「瘋狂」和希臘語中的「野獸」兩詞。據了解，研究人員推測這具化石生前應該還處於幼年階段，體重大約3公斤，體型和老鼠差不多。

研究人員大衛（David Krause）表示，「Adalatherium hui」和目前所有已知道、已滅絕的哺乳動物非常不同，甚至非常難以想像牠們的存在，「首先，牠的臉部比一般哺乳動物有更多孔洞，讓血管和神經有流向通道，導致牠的鼻子非常敏感，特別的是，牠的鼻子還有一個大洞，無法和任何哺乳動物相比較，而牠的牙齒構造也根本無法解釋，只能說來自外太空。」

大衛也補充，「Adalatherium hui」的脊椎骨比中生代的哺乳動物都還多，因此可以推斷出牠的行走方式應該很奇怪，因為前腳和後腳不合。另一位研究人員西蒙娜（Simone Hoffmann）則表示，原本「Adalatherium hui」的前臂和肩膀都可以和一般貓狗進行比較，但牠們的後腿太奇怪了，而且還有爬行動物才有的寬闊膝蓋關節。

報導指出，研究人員歸結「Adalatherium hui」出現應該是因為8800萬年前馬達加斯加島和印度大陸分開後，孤立的島嶼不斷發展才會造就出這種奇特的生物，此外，該研究團隊也在馬達加斯加島上發現許多奇怪的化石，包括巨型鎧甲掠食性青蛙、齒狀恐龍等等，目前該研究論文已經發表在《自然》雜誌上。