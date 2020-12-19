加拿大3800萬人「拿4億多劑疫苗」　杜魯道：多的會分享

▲加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）說，等加國民眾接種完，會分享多於疫苗給其他國家。（圖／路透）



實習記者陳妙津／綜合報導

加拿大總理杜魯道今天受訪時表示，目前已經透過簽約及選擇權訂下超過4億劑疫苗，讓加國3800萬民眾全部能接種，14日也已經開始展開大規模施打計畫。若加國全民接種新冠疫苗後還有剩，絕對會將多餘疫苗拿出來分享給各國。

綜合外媒報導，杜魯道（Justin Trudeau）接受加拿大電視公司（CTV）訪問時表示，「加拿大全國打完後，如果疫苗數量超出需求量，我們絕對會與全世界分享。」他也提到，「從明年1月起，美國輝瑞大藥廠（Pfizer）每周將送來12.5萬劑疫苗，加上德國生技BioNTech生產的疫苗，我們每月會拿到50萬劑。」

據悉，加拿大下周將取得20萬劑輝瑞&BNT疫苗，年底前還會拿到16.8萬劑美國麻州生技公司莫德納（Moderna）生產的疫苗，足夠8.4萬人施打，目前該疫苗還在等待獲得加拿大衛生署（Health Canada）批准。

當地14日已開始施打疫苗，首波接種者為第一線醫護人員、安養院人員，安大略（Ontario）與魁北克（Quebec）省居民，目前計畫著重在明年第一季結束前，讓300萬人接種（占總人口8%）。不過，杜魯道也提醒，接種疫苗後一周到一個月，短時間內並不會有免疫效果。另外，加拿大至今已有49萬人確診，死亡人數將近1.4萬。

樂施會高級顧問盧西亞尼（Nicholas Lusiani）指出，疫苗分配有極度不公的問題，富國拿到數量更多，貧國卻難以取得。而杜魯道則表示，加國今年9月投資2.2億加幣（約1.72億美元）給疫苗全球取得機制（COVAX），這項由世界衛生組織（WHO）與全球疫苗與預防注射聯盟（Gavi Alliance）主導的計畫，以確保開發中國家能獲得疫苗。

世衛祕書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）則說，疫苗全球取得機制（COVAX）至今已確保能取得20多億劑不同廠牌疫苗。樂施會預測，2023年以前，全球都不會廣泛接種疫苗。