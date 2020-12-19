川普女婿驚爆創立空殼公司　「百億競選經費」全給自家人！

▲美國總統川普的女婿、白宮高級顧問庫許納（後排）被爆料設立空殼公司，自肥親信與家人。（圖／路透社）

記者吳美依／編譯

美媒《商業內幕》（Business Insider）獨家報導，總統川普的女婿、白宮高級顧問庫許納（Jared Kushner）協助創立一間空殼公司，邀請總統高級顧問、家族成員等多名競選團隊夥伴任職，並且私下支付費用，金額高達6.17億美元（大約新台幣173.7億元），幾乎占了本屆連任競選資金12.6億美元的一半。

一名消息人士透露，庫許納2018年4月批准創立「美國製造媒體顧問」公司（American Made Media Consultants，下稱AMMC），選擇川普次媳勞拉（Lara Trump）擔任董事會主席，副總統彭斯姪子約翰（John Pence）成為副主席，競選團隊首席財務官道爾曼（Sean Dollman）負責秘書與財務主管任務。

消息人士說，上述成員距離川普位於維吉尼亞州阿靈頓（Arlington）的競選總部只有幾步之遙，「他們很喜歡說自己不知道，但事實並非如此。他們想要的是藉口，如此一來就能責怪他人」。

Kushner directed Lara Trump, Vice President Mike Pence's nephew John Pence, and Trump campaign CFO Sean Dollman to serve on the shell company's board, a person familiar with the operation told Insider. 由 Business Insider 發佈於 2020年12月18日 星期五

根據競選團隊財政紀錄，AMMC成立後，相關活動與共和黨全國代表大會轄下的委員會已經透過該公司花費超過6億美元。儘管如此，AMMC卻得以規避聯邦政府要求的訊息披露規定，沒有公布財政與營運細節，此策略如今可能招致聯邦選舉機構審查。

共和黨籍的前聯邦選舉委員會（FEC）主席波特（Trevor Potter）領導無黨派NGO選舉法律中心（Campaign Legal Center）。他7月就曾向聯邦選舉委員會提出民事訴訟，指控川普團隊「偽造」1.7億美元的競選支出，其中很大一部分是透過AMMC洗錢。

CLC聯邦改革主任費雪（Brendan Fischer）也說，AMMC的「陰謀」就是為了「避免告訴選民資金的真正用途」，也是「掩飾支出的最終收益者的防護罩」。

▲前川普競選團隊總幹事帕斯凱爾（Brad Parscale）也捲入疑雲。（圖／達志影像／美聯社）



川普競選團隊多名成員與顧問表示，他們對此一無所知。但另一群人長期指控，前競選總幹事帕斯凱爾（Brad Parscale）把AMMC當成藏錢地點；甚至有領袖階層發起內部審查，釐清該公司與帕斯凱爾任職時相關活動的關係，但卻從未通報調查結果。值得注意的是，帕斯凱爾7月15日被開除後，競選團隊仍在AMMC花費4.15億美元的資金。

庫許納、道爾曼與帕斯凱爾目前都拒絕回應。川普競選團隊發言人莫塔夫（Tim Murtaugh）於18日表示，「勞拉與約翰2019年10月就已經辭去AMMC董事會成員的職務，專注投入競選活動」，且打從一開始就沒有任何道德或法律層面的不適任理由。

更多【美國總統大選】相關新聞請點此

聽Podcast掌握美選及國際局勢

速乾涼爽平口褲！聖誕交換禮物買起來