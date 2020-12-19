　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

她遭奧客「怒潑飲料」全身濕透痛哭！　幾天後收到4.7萬小費

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲服務生,點餐,咖啡廳,露天咖啡廳,小費。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲美國喬治亞州一名速食店店員遭奧客「潑飲料」洩憤，竟收到熱心網友集資籌措的1700元美金小費。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳美依／編譯

美國亞特蘭大的速食店店員布里安娜（Bryanna）懷胎6個月，某天在得來速窗口服務時，被一名男性顧客「砸杯」洩憤，只因飲料沒有去冰。她全身溼透，忍不住哭泣，收拾心情後繼續工作，幾天後竟收到1700元美金（大約新台幣4.7萬元）的小費。

網友費羅莎（Feroza Syed）當時正在後方排隊等待，目睹奧客的冒犯行徑，非常打抱不平，立刻給了布里安娜20元美金（大約新台幣563元）小費，並且提議報警。她事後也在臉書上分享此事，發起「小費募資」活動，希望一起集氣、鼓勵女店員，立刻獲得廣大迴響，湧入源源不絕的贊助。

費羅莎非常想要當面送出「驚喜」，因此透過速食店經理提供住址與聯繫方式。布里安娜抵達現場後，竟收到一個信封，裡頭裝著1700元美金的小費，「我什麼事情也做不了，只能一直哭。我從沒料到會發生這樣的事情」。她說，費羅莎的出現「簡直就是上天的祝福，原來這個世界上還是有一些好人」。

A few weeks ago, something happened in front of me. Someone mistreated another person and I was horrified how someone...

Feroza Syed 發佈於 2020年12月18日 星期五

費羅莎接受CNN採訪時表示，許多網友或曾在服務業任職的民眾都非常感同身受，希望透過5元、10元的小額贊助表達支持，讓布里安娜「面露笑容，告訴她並非所有人都如此可怕」，眾人力量累積成一大筆錢。她自認沒有做出任何特別的事情，「我只是看到有人遭遇不當對待，而我不喜歡這種事情」。

費羅莎說，如果發現有人遭到不當對待甚至傷害，「做出正確的事情，能夠激勵他人仿效……只需要一個人，就能改變整個故事」。她指出，食衣住行等行業的工作者在疫情期間仍持續提供服務，值得受到感謝與尊重，「任何人都可以做到我做的事情」。

聽Podcast掌握美選及國際局勢

速乾涼爽平口褲！聖誕交換禮物買起來

ET快訊
確診台籍女機師感染源可能在台灣　接觸者匡列增至59人
陽明山水牛集體暴斃　連24死近照曝光
獨／神鬼女出納7年狂吞上億　手法曝光下場慘
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中國無人機巨頭「大疆創新」列入美國貿易黑名單　官方證實

美國務院宣布「關閉2間駐俄領事館」　聯邦政府3天後遭駭客入侵

13歲小弟「鮮血狂噴」慘死…染紅病房牆壁！　確診6天急速惡化亡

台灣入選《經濟學人》年度「最進步國家」！　3大成就驚艷國際

他珍藏「A片＋情趣用品」被丟光！　怒告爸媽勝訴了…求償210萬

賀錦麗下週「公開接種」新冠疫苗　96歲前總統卡特也要施打

他偷160萬超跑！反遭車主「武士刀追殺」　空手奪刃差點沒命

美專家小組建議批准「莫德納」疫苗　最快周末開始運送600萬劑

美國「核子安全局」驚爆被駭！微軟也遭殃　FBI鎖定俄羅斯調查中

反駁下令暗殺政敵！　普丁：若想殺他「任務早就完成」

超爽慶生！湊齊「周杰倫＋林俊傑＋蕭敬騰」　「3歌王合體」余文樂讚：生日歌超值錢

屏東「巨無霸」綠鬣蜥抓到了　8年長到180cm！未來執行安樂死

瘦子「我們都害羞」還原合體蔡依林０對話　「費洛蒙」引熱議..會照講垃圾話：不能打折

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

彰化19歲男「爸頭七當晚」住家前200公尺撞亡！父子告別式僅差1天

當街砸車砍人片曝！上百人車目擊全程　他滿身血重傷送醫

當街砸車砍人片曝！上百人車目擊全程　他滿身血重傷送醫

楊丞琳獻出第一次！向Blackpink御用老師學舞　編舞本人教《Not Shy》她興奮到爆

職籃球員不雅影片瘋傳！　陳建州：盡最大努力保護球員

《Bad Romance》「七段高音」挑戰來了　李玟、鄧紫棋、黃霄雲狂飆太驚人！

15名保鑣沒用！墨西哥前州長「餐廳廁所」遭暗殺　場外爆槍戰

智利總統「沒戴口罩合照」被抓到！　遭開罰9.8萬元

她遭奧客「怒潑飲料」全身濕透痛哭！　幾天後收到4.7萬小費

美國防部交接突喊停！代理部長急發聲明：從未拒絕與拜登團隊會面

年賺8.4億！9歲弟蟬聯3年「最高收入Youtuber」　副業狂掃56億

趙斗淳驚傳失蹤！大批警力突然撤離住宅　警方無奈：隱私不便透露

驚悚影片曝！網紅玩水遭「食人魚」啃咬　腳踝大洞血肉模糊

中國無人機巨頭「大疆創新」列入美國貿易黑名單　官方證實

美國務院宣布「關閉2間駐俄領事館」　聯邦政府3天後遭駭客入侵

德國疫情加劇！明年2月「第71屆柏林影展」將延期舉行

PLG元年開幕戰　夢想家主場看球、飲食全到位

新冠肺炎「環境傳人」　鍾南山示警防疫新課題

「長輩不失禮貌敬業出場」　安心亞跨年演出17分鐘舞曲

釋字第796號解釋...「撤銷假釋規定」部分違憲！109人被釋放

15名保鑣沒用！墨西哥前州長「餐廳廁所」遭暗殺　場外爆槍戰

郭台銘定調「鴻海不是家天下」　對劉揚偉接班表達三個感謝

印度船員來台自費檢驗確診　飯店待21天「工作人員18人要採檢」

侯友宜體驗金陵女中家庭實習日　洗碗煎蛋還乾了「這一杯」

柯基黏客人腳邊「睡到猛打呼」叫不醒　媽尷尬：形象都沒了！

智利總統「沒戴口罩合照」被抓到！　遭開罰9.8萬元

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

國際熱門新聞

阿公阿嬤將2歲孫丟進火爐　爸媽見焦屍崩潰

川普狂開百年大殺戒　毒氣電椅吊死全批准

賣光家產買比特幣　4年後現況曝

趙斗淳驚傳失蹤！警方無奈：隱私不便透露

27歲女子擁「O罩杯豪乳」！乳暈比手掌大

13歲小弟鮮血狂噴慘死　染紅病房牆壁

中國留美女車禍亡「堅持交作業1個月」教授嚇壞

他梭哈買比特幣「4年遊40國」明年估身價翻68倍

澳洲洪災後　後花園驚見公牛鯊

她斬首貓頭鷹　半年後慘死家門口

獨得4億頭獎　男大生：我不工作了

年賺8.4億！9歲弟蟬聯3年「最高收入Youtuber」

專家：拜登可能成為美國史上最偉大總統之一

頭痛+乾咳！法總統拍影片曝現況

更多熱門

相關新聞

美國防部交接突喊停！代理部長急發聲明

美國防部交接突喊停！代理部長急發聲明

美國政府先前有高級官員透露，代理國防部長米勒（Christopher Miller）突然下令全面暫停與拜登團隊的交接工作，另五角大廈許多官員大感震驚，該消息經網路媒體《Axios》獨家披露。不過，米勒於不久後隨即發表聲明，澄清消息為誤傳。

美國務院宣布　關閉2間駐俄領事館

美國務院宣布　關閉2間駐俄領事館

13歲小弟鮮血狂噴慘死　染紅病房牆壁

13歲小弟鮮血狂噴慘死　染紅病房牆壁

川普簽外國公司問責法　嚴審上市中企

川普簽外國公司問責法　嚴審上市中企

專家：拜登可能成為美國史上最偉大總統之一

專家：拜登可能成為美國史上最偉大總統之一

關鍵字：

北美要聞速食店得來速服務業奧客小費

讀者迴響

熱門新聞

即／郭主義「愛女輕生亡」　小女兒發80字聲明

魔老闆囚水電工8年沒給薪！釘書機4針縫舌

敖犬認了「曾交往黑澀會美眉」！

阿公阿嬤將2歲孫丟進火爐　爸媽見焦屍崩潰

敲門想聊天…《型男大主廚》古錐師驚見愛女死在陽台

快刪掉！Chrome、微軟Edge 內藏「28種惡意擴充」

陳建州怒嗆媒體　自慰影片遭汙名化

郭主義愛女「本來今年宴客」　夫妻臉書都閃照

愛上離婚女房東　小鮮肉「曝近況」！網歪樓

花8千住羅東溫泉酒店　小夫妻裸體躺床被闖門

張爸與他的一千個帳號　張文政

秀英直接回答：少女時代是8人

特休沒用完！他爽曬薪資單「多領7萬塊」

木星哽咽哭了！交往13年男友不結婚：真的很難

蔡依林《甜秘密》MV遭負評！廖人帥失眠

更多

最夯影音

更多
超爽慶生！湊齊「周杰倫＋林俊傑＋蕭敬騰」　「3歌王合體」余文樂讚：生日歌超值錢

超爽慶生！湊齊「周杰倫＋林俊傑＋蕭敬騰」　「3歌王合體」余文樂讚：生日歌超值錢
屏東「巨無霸」綠鬣蜥抓到了　8年長到180cm！未來執行安樂死

屏東「巨無霸」綠鬣蜥抓到了　8年長到180cm！未來執行安樂死

瘦子「我們都害羞」還原合體蔡依林０對話　「費洛蒙」引熱議..會照講垃圾話：不能打折

瘦子「我們都害羞」還原合體蔡依林０對話　「費洛蒙」引熱議..會照講垃圾話：不能打折

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

彰化19歲男「爸頭七當晚」住家前200公尺撞亡！父子告別式僅差1天

彰化19歲男「爸頭七當晚」住家前200公尺撞亡！父子告別式僅差1天

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面