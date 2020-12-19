中國無人機巨頭「大疆創新」列入美國貿易黑名單　官方證實

▲中國無人機巨擘「大疆創新」（DJI Technology）遭美國列入貿易黑名單。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社華盛頓18日綜合外電報導

美國政府今天將全球最大無人機製造商、中國的大疆創新等數十家中國企業列入貿易黑名單。

《路透社》稍早報導，有數十家中國企業被美國列入所謂的實體清單，其中包括晶片製造大廠中芯國際（SMIC）。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）今天批評中國以「無所不在的監視，打壓新疆和其他地方的人民」。

美國商務部把大疆創新（SZ DJI Technology Co）、無錫中德美聯生物技術有限公司（AGCU Scientec）、中國科學器材公司（China National Scientific Instruments and Materials）與光啟集團（Kuang-Chi Group）列入貿易黑名單，因為這4家公司「透過濫用基因蒐集與分析，或以高科技監視技術，讓中國境內出現大規模的侵犯人權行為」。

這4家公司有些沒有立即做出回應，有些無法在今天聯絡上。

美國商務部也表示，這4家公司在某些案例中，「協助中國出口一些商品，援助全球各地專制政權，這與美國的外交政策是背道而馳的。」

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