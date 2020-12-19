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趙斗淳驚傳失蹤！大批警力突然撤離住宅　警方無奈：隱私不便透露

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▲▼原本趙斗淳出獄後入住京畿道安山市，如今卻有消息指出早已搬家。（圖／達志影像）

▲原本趙斗淳出獄後入住京畿道安山市，如今卻有消息指出早已搬家。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

曾以血腥、殘忍手段性侵8歲女童的南韓知名「淫魔」趙斗淳（조두순）在服滿12年刑期後，於本月12日出獄並返回京畿道安山市檀園區妻子住處，不料在傳出房東要求趙氏夫妻檔搬家後，原本駐守於此、24小時待機的警力與民眾卻突然消失無蹤，有消息指出趙斗淳疑似又搬家了！

對此警方無奈表示，基於個人隱私，不便透露趙斗淳現今身在何處。在《素媛》案前曾犯下至少17項性侵、殺人前科的趙斗淳，如今僅過一周竟消失得無影無蹤，令南韓社會各界非常擔憂。

根據南韓網路媒體《Insight》報導，在趙斗淳出獄返家後，其住處和巷口被駐守於此的警察與圍觀看熱鬧的民眾、網紅擠得水洩不通，直到14日以前，都還可以看到警方投入機動巡邏隊、警官機動隊等數十名人力駐守在趙斗淳住處大門，並且不定時巡邏、監視。

然而Youtuber李浚燮（이준섭，音譯）於17日拍攝並上傳影片爆料，警方疑似悄悄地撤守該處。

▲▼有消息驚傳，警方早已將大批人力撤出趙斗淳住處。（圖／翻攝自Youtube@이준섭）

▲有消息驚傳，警方早已將大批人力撤出趙斗淳住處。（圖／翻攝自Youtube@이준섭）

從該名網紅開車拍攝的影片中，可以看到本該擠滿示威群眾與駐守警力的該處社區巷弄與住宅大廈，頓時顯得異常冷清。底下有網友留言透露，趙斗淳夫婦早已悄悄搬離該住處，因此該住宅早已空無一物，自然警方也從此處撤守。

李浚燮又於昨（18）日補充，「附近真的沒什麼警察，從警力不再投入的情況來看，趙斗淳搬家的傳聞恐怕可信。」

不過從南韓政府在官網上公佈的性犯罪者資料，趙斗淳的住址並未改變。

警方向《Insight》表示，「基於保護個人隱私，我們不便透露趙斗淳是否又再度搬家。不過我們仍致力於保護市民安全。」

據悉，先前韓媒《中央日報》指出，房東於11月中旬以保證金500萬韓元、每月繳房租等條件與趙斗淳妻子簽下2年租約，不料在得知女房客為趙斗淳妻子，且屋外擠滿憤怒的示威群眾，加上有房客表示「很害怕」，因此要求趙斗淳妻子立即搬家，不過卻被對方以「無處可歸」為由拒絕。

►出獄3天慘被趕！房東要趙斗淳妻「馬上搬家」...遭打槍：無家可歸

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