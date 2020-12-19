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時間出爐！世衛團隊「2021年首週」前往武漢　調查新冠疫情源頭

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▲▼武漢海鮮市場。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲武漢海鮮市場。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者張方瑀／編譯

新冠肺炎疫情爆發至今，世界衛生組織（WHO）終於在18日表示，將在2021年1月首週派團隊前往武漢進行調查，目前正在處理簽證與航班。

根據《路透社》報導，WHO突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）18日在記者會上宣布，將在2021年1月首週派團隊前往武漢進行調查，「我們還沒有確定起飛日期，因為我們正在處理簽證和航班的後勤工作，我們希望團隊能在1月的第一週抵達，同時也會安排隔離。」

中國湖北省武漢在去年12月爆發新冠肺炎疫情，普遍被外界認為是病毒的起源地。萊恩表示，「團隊此行的目的就是訪問武漢，重點會放在最初發現病例的地方，專家會非常希望這麼做。」

記者會中還提到，目前全球7558萬多確診病例中，有3/4集中在美洲；同時也感謝加拿大承諾捐贈疫苗給其他國家。世衛流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）則提到，有研究人員在南非發現新型冠狀病毒（SARS-CoV2）新變種，目前正在進行接觸調查。

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