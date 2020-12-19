聽外國廣播慘死！北韓船長被認為「沒救了」...100人面前槍決身亡

▲北韓遠洋漁業船長崔某，因聽取國外廣播而遭槍決死亡。（示意圖，非當事者／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

一般人可能無法想像，長年收聽來自海外的廣播節目，最後可能因此付出慘重代價、喪失性命！北韓（朝鮮）一名具有豐富經驗的40多歲遠洋漁業船長，被底下不滿的漁工向情報當局指控其定期收聽自由亞洲電台廣播節目長達數年，還和年輕船員分享，最後慘遭當局認為「沒救了」，在其他船長與其他負責官員共100多人面槍決身亡。

根據美媒《自由亞洲電台》（RFA），來自北韓某司法機關的高階幹部16日透露，咸鏡北道清津市40多歲的崔姓船長隸屬於勞動黨中央39號室轄下的水產基地，其於10月時被依私自聽取國外廣播節目的罪嫌槍殺身亡。

崔姓船長被槍殺前曾是負責50艘漁船的船長兼船主，從24歲起擔任通訊士兵時便開始收聽國外廣播節目，是自由亞洲電台的死忠粉絲，30歲初擔任船長一職後。他生前接受調查時透露，在出海作業時總是預先調整收音機頻率，並收聽國外廣播，直到漁船回港，尤其是自由亞洲電台提供的朝鮮語（韓語）音樂節目，並藉此得知國際間的重大新聞與消息。

▲北韓嚴格控制人民思想，禁止接觸所有國外反革命、反共和國的內容。（圖／達志影像／美聯社）

一名底下的漁工極為不滿崔某狡詐、目中無人的行為，認為崔某當上船長後反而開始瞧不起船上的其他漁民，且還自豪收聽海外電台節目，因此主動向咸鏡北道保衛局投訴，才讓崔某的行為東窗事發。

保衛局認為，崔某年近半百，早已錯過了思想改造教育的最佳時機，加上與其他年輕船員分享廣播節目之舉觸怒當局，因此決定「殺雞儆猴」，在其他船長、船員、負責審核通過其出海航行資格的負責官員共100多人面前實行槍決。

消息人士透露，崔某之所以在擔任船長後仍持續收聽自由亞洲電台的廣播節目，是因為懷念當兵時的回憶，且錯估形勢，認為情報當局與中央不敢調查負責替金氏家族與政權謀取財物的中央39號室，才會招來禍端。

該消息人士補充，其實這種現象在北韓漁民之間十分普遍，只要從事遠洋捕漁業，都會帶著小型收音機收聽海外朝鮮語（韓語）廣播節目，而當局早已深知這種「惡習」，才會決定槍殺崔某，以此舉向其他漁民與居民強調，一旦收聽國外廣播節目，即象徵死亡。

▲其實北韓一般民眾相當好奇來自外界的資訊，圖為平壤夜景。（圖／達志影像）

某名2018年入境南韓的脫北者於17日透露，其實大部分北韓居民都知道美國自由亞洲電台的存在，甚至透過多種途徑收聽的居民也大有人在，政府與情報當局曾不時趁思想教育時段宣導，禁止收聽來自美國的反共和國思想廣播，才讓居民更加好奇。

另名2017年逃離家鄉的脫北者則補充，北韓居民可透過CD、記憶卡等管道接觸國外的資訊，對國際新聞最具好奇心，而通訊士兵與漁民則剛好有能力收聽外國廣播。

據悉，一名北韓女兵也曾因為收聽自由亞洲電台廣播，於今年8月13日遭到逮捕，關進政治犯收容所。

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