平壤近郊「核設施」運作！北韓疑生產濃縮鈾...他提證據分析真相

▲位於北韓平安北道寧邊郡核設施的核反應爐。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

先前美國總統川普與北韓（朝鮮）最高領導人金正恩2019年2月在越南河內進行「川金會」，最後卻不歡而散。有消息指出，雖金正恩早已關閉寧邊核設施，但川普卻執意要求同時關閉位於平壤近郊的降仙核設施，才讓會談破局。近期有報告分析，降仙核設施可能是北韓生產用來進行鈾濃縮的離心機設備與零件的基地。

美國智庫《北緯38度》（38 north）日前刊登國際原子能機構（IAEA）前副總幹事海諾寧（Olli Heinonen）所撰寫的文章「新證據顯示，降仙地區核設施並非用於鈾濃縮」。

海諾寧原先指出，北韓境內至少有3處用於進行鈾濃縮的基地，其中包括未對外公開的初期研發基地，另一處為平安北道寧邊的核設施，再另一處則可能是平壤近郊、位於平安南道千里馬郡降仙車站（강선역）附近的核武設施，2018年曾有媒體報導指出降仙核設施是用於進行鈾濃縮。

不過在分析2000年代以後衛星相片時可以發現，與寧邊等其他北韓核武基地相比，若做為進行鈾濃縮的基地，降仙核設施在基礎建設上似乎略顯不足，且出現不少關鍵差異。

海諾寧指出，維持鈾濃縮運作需有空調、離心機，然而降仙核設施卻缺乏維護空調與離心機等裝備的作業場地，且設施內缺乏縝密的維安機制，其水準接近於一般用於生產軍事設備產業的園區，另外降仙基地所出現的壁畫與紀念物證明高階領導曾經造訪，顯示此地在宣傳層面上的意義較大。

海諾寧依照上述特點推測，降仙地區的核設施證明並非用於進行鈾濃縮，即有可能是進行離心機設備的大規模生產與檢修。

根據《路透社》報導，降仙核設施基地先前以秘密進行鈾濃縮的形象為大眾所知，然而此次海諾寧的分析，極有可能造成專家們爭論降仙基地的真實存在目的。

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