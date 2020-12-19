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年賺8.4億！9歲弟蟬聯3年「最高收入Youtuber」　副業狂掃56億

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▲▼萊恩卡吉（Ryan Kaji）以2600萬美元（約新台幣7.85億元）拿下2019年「全球進帳最多的YouTuber」冠軍。（圖／翻攝自YouTube／Ryan`s World）

▲萊恩卡吉（Ryan Kaji）第三年拿下「全球進帳最多的YouTuber」冠軍。（圖／翻攝自YouTube／Ryan`s World）

實習記者周依儒／綜合報導

全球最收入最高Youtuber是誰？富比世雜誌（Forbes）18日公布了2020「全球進帳最多的YouTuber」名單，今年仍然由9歲的萊恩卡吉（Ryan Kaji）拿下冠軍，靠著頻道「Ryan's World」分享、開箱玩具進帳近3000萬美元（約新台幣8.4億）。據了解，萊恩已經是第3年蟬聯全球該榜冠軍。

綜合外媒報導，萊恩的收入來源除了頻道外，他也靠著「Ryan's World」的玩具、服裝品牌賺進2億美元（約新台幣56億），同時也和尼克兒童頻道（Nickelodeon）簽訂了一份未公開的合約，根據報導指出，這份合約將是一部電視連續劇，價值粗估高達百萬美元。

▲Ryan`s World的商品狂掃2億美金。（圖／翻攝自Walmart官網）

▲Ryan`s World的商品狂掃2億美金。（圖／翻攝自Walmart官網）

美國亞裔的萊恩本名關萊恩（Ryan Guan），父親自日本移居到美國德州，媽媽則有越南血統。據萊恩的媽媽透露，當初他看了YouTube上很多小朋友試玩玩具的影片後，問說：「我為什麼不能出現在上面？」自此開啟了萊恩卡吉的「小小YouTuber」之路。

萊恩的頻道「萊恩的世界」（Ryan’s World）從2015年開始創立，5年累積2760萬訂閱者，有多支影片累積超過10億點擊，頻道更有近350億觀看次數。去年萊恩卡吉就已經是YouTuber全年收入最高的網紅，今年還比去年多賺了400萬美金。

▼Ryan的影片隨便一隻都輕鬆破百萬觀看。（影片取自youtube，如遭刪除請見諒。）

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