德國疫情加劇！明年2月「第71屆柏林影展」將延期舉行

▲柏林影展因應疫情將延期舉行。(圖/路透)



實習記者陳妙津/綜合報導

德國新冠疫情緊張,原定將在明年2月11至21日舉行的柏林影展決定延期,並分為2階段舉行,3月會先線上公布給電影業界市場展出,夏天時觀眾才能看到參賽片。柏林影展執行主席瑞森比克(Mariette Rissenbeek)表示,「2021年影展形式改變,會讓我們有機會保護所有觀眾健康,並支持電影業復興。」

