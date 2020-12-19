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13歲小弟「鮮血狂噴」慘死…染紅病房牆壁！　確診6天急速惡化亡

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病房,病床。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲美國13歲小弟佩頓（Peyton Baumgarth）染疫死亡，生前鮮血噴滿病房牆壁。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／編譯

美國密蘇里州聖路易斯（St. Louis）發生一起悲劇事件。13歲男孩佩頓（Peyton Baumgarth）感染新冠肺炎，確診後6日就因併發症而不幸去世。他在醫院接受急救的過程中，血液大量噴灑，甚至染紅病房牆壁。母親史蒂芬妮（Stephanie Franek）於18日分享照片，公開談論兒子的死亡，呼籲大家認真看待疫情。

根據《太陽報》，44歲的史蒂芬妮是一名護士，10月25日與兒子雙雙確診，並且出現輕微症狀，立刻開始隔離。沒想到，佩頓4天後開始感覺極度疲倦，甚至已經無法與人對話，手、腳指甲泛青。她發現這個情況後，趕緊帶著孩子直奔紅衣主教格倫農兒童醫院（SSM Cardinal Glennon Children's Hospital）。

佩頓具有氣喘病史與甲狀腺問題，抵達急診室時已經非常虛弱，開口要求乘坐輪椅。他接受檢測後，被發現體內血氧含量暴跌至44％，與正常值95至100％相比，情況相當危急，大約1小時後就被裝設呼吸器，稍晚插上葉克膜（ECMO）。

▲美國13歲小弟佩頓（Peyton Baumgarth）染疫死亡，生前鮮血噴滿病房牆壁。（圖／翻攝gofundme）

▲史蒂芬妮（左）公開談論兒子佩頓（右）的死亡，希望喚起美國人的防疫意識。（圖／翻攝gofundme

史蒂芬妮表示，佩頓的情況10月31日又突然急遽惡化，脈搏非常微弱，血氧含量極低，「他咳得很厲害，胸部開始出血」。她說，醫師替換病患頸部的葉克膜導管時，兒子胸部的淤積血液猛烈噴灑到牆上，「心臟外科醫師身上全部都是（血液），但仍繼續工作」。

史蒂芬妮因為染疫而獲得住院許可，親眼看著4名醫師與10名護士奮戰1小時15分鐘，努力挽救兒子性命，最後卻仍回天乏術。她坦言從未想過佩頓無法再踏出醫院，「我從來沒有聽說孩子染疫會那麼嚴重。我嚇壞了，難以形容這種突如其來、毀滅性的失去」。

史蒂芬妮的57歲姊姊辛蒂（Cyndi Crawford）也在感恩節前一周確診，並於12月7日去世。她表示，自己的心已經被「完全撕碎」，呼籲大家認真看待疫情，遵循公衛指導方針，別再以為新冠肺炎只是假新聞或政治議題。

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