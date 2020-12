13歲小弟「鮮血狂噴」慘死…染紅病房牆壁！　確診6天急速惡化亡

▲美國13歲小弟佩頓(Peyton Baumgarth)染疫死亡,生前鮮血噴滿病房牆壁。(示意圖/免費圖庫Pixabay)

美國密蘇里州聖路易斯(St. Louis)發生一起悲劇事件。13歲男孩佩頓(Peyton Baumgarth)感染新冠肺炎,確診後6日就因併發症而不幸去世。他在醫院接受急救的過程中,血液大量噴灑,甚至染紅病房牆壁。母親史蒂芬妮(Stephanie Franek)於18日分享照片,公開談論兒子的死亡,呼籲大家認真看待疫情。

根據《太陽報》,44歲的史蒂芬妮是一名護士,10月25日與兒子雙雙確診,並且出現輕微症狀,立刻開始隔離。沒想到,佩頓4天後開始感覺極度疲倦,甚至已經無法與人對話,手、腳指甲泛青。她發現這個情況後,趕緊帶著孩子直奔紅衣主教格倫農兒童醫院(SSM Cardinal Glennon Children's Hospital)。

佩頓具有氣喘病史與甲狀腺問題,抵達急診室時已經非常虛弱,開口要求乘坐輪椅。他接受檢測後,被發現體內血氧含量暴跌至44%,與正常值95至100%相比,情況相當危急,大約1小時後就被裝設呼吸器,稍晚插上葉克膜(ECMO)。

史蒂芬妮(左)公開談論兒子佩頓(右)的死亡,希望喚起美國人的防疫意識。



史蒂芬妮表示,佩頓的情況10月31日又突然急遽惡化,脈搏非常微弱,血氧含量極低,「他咳得很厲害,胸部開始出血」。她說,醫師替換病患頸部的葉克膜導管時,兒子胸部的淤積血液猛烈噴灑到牆上,「心臟外科醫師身上全部都是(血液),但仍繼續工作」。

史蒂芬妮因為染疫而獲得住院許可,親眼看著4名醫師與10名護士奮戰1小時15分鐘,努力挽救兒子性命,最後卻仍回天乏術。她坦言從未想過佩頓無法再踏出醫院,「我從來沒有聽說孩子染疫會那麼嚴重。我嚇壞了,難以形容這種突如其來、毀滅性的失去」。

史蒂芬妮的57歲姊姊辛蒂(Cyndi Crawford)也在感恩節前一周確診,並於12月7日去世。她表示,自己的心已經被「完全撕碎」,呼籲大家認真看待疫情,遵循公衛指導方針,別再以為新冠肺炎只是假新聞或政治議題。

